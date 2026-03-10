"Apple se ha cavado su propia tumba": por qué el iPhone 17e ha quedado eclipsado por el Nothing Phone (4a)

Los fans de la tecnología que siguen de cerca las noticias de Google News habrán visto que ha sido una semana muy ajetreada en lo que respecta a los nuevos smartphones. Empezamos con la conferencia anual sobre smartphones MWC 2026 (aquí está mi selección de los mejores smartphones del MWC 2026) y rápidamente pasamos a la presentación del iPhone 17e. Pero todos se equivocaron, porque se fabricó otro teléfono.

En una semana normal, el lanzamiento de un iPhone sería una gran noticia, pero esta no era una semana normal. Poco después de que saliera al mercado el primo económico del iPhone 17, vimos otro teléfono que le robó completamente el protagonismo a Apple: el Nothing Phone (4a).

No todo el mundo ha oído hablar de Nothing, y no pasa nada. Es una empresa bastante nueva, fundada por el cofundador de otra marca de teléfonos, OnePlus, y poco a poco se ha ido haciendo un nombre con el lanzamiento de teléfonos Android potentes y a precios razonables (además de unos auriculares estupendos, como los recientes Nothing Headphone (a)).

Estoy seguro de que el iPhone 17e será popular entre ciertos usuarios, concretamente entre los incondicionales de Apple con un presupuesto limitado. Pero no puedo evitar recomendar el Nothing Phone (4a) como el nuevo teléfono económico a batir.

Cada vez más caro

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Aclaremos algunas cosas antes de entrar en por qué prefiero el Nothing Phone (4a). En primer lugar, el teléfono no se venderá en Estados Unidos. No está muy claro por qué, pero los compradores estadounidenses tendrán que optar por su modelo Pro.

El Nothing Phone (4a) tiene un precio inicial de 349 £ / 649 AU$, mientras que el Pro cuesta a partir de 499 $ / 499 £ / 949 AU$. Por lo tanto, ambos son más asequibles, en mayor o menor medida, que el iPhone 17e, que cuesta 599 $ / 599 £ / 999 AU$.

Para ser más inclusivo, hablaré del modelo Pro durante el resto del artículo, que es bastante similar al «básico», pero tiene un chipset ligeramente mejor, no está disponible en un color, tiene una pantalla un poco más grande y ofrece carga inalámbrica. Hasta ahora solo hemos analizado el modelo básico de Nothing, no el Pro ni el iPhone 17a.

Todo gira en torno a las cámaras

(Image credit: Future)

El Nothing Phone es más grande que el iPhone y tiene una pantalla más avanzada, mientras que el iPhone 17e cuenta con un chipset que ofrece un mejor rendimiento. Sin embargo, en cuanto a funcionalidad, ambos teléfonos son bastante similares en la mayoría de los aspectos (excepto en el software, por supuesto).

Por lo tanto, en la mayoría de las especificaciones, no hay nada que me haga decantarme por un teléfono en lugar del otro.

Sin embargo, no es así en lo que respecta a las cámaras. Apple lleva mucho tiempo insistiendo en ofrecer una sola cámara trasera en sus teléfonos económicos, pero el Nothing (4a) y el Pro tienen tres: una principal de 50 MP, una periscopio de 50 MP para un zoom de 3,5x y una ultra gran angular de 8 MP.

No todos los teléfonos de gama media o baja tienen cámaras con teleobjetivo, pero es una característica que considero imprescindible para que un teléfono sea un buen teléfono con cámara. Permite utilizar el zoom óptico, lo que es ideal para la fotografía a larga distancia, así como para las fotos macro y los retratos. Algunos teléfonos Nothing (a) tienen configuraciones de triple cámara como esta, por lo que los considero la mejor marca de teléfonos con cámara económicos.

Aunque el iPhone puede tener todo el sofisticado software y el posprocesamiento de Apple, el hecho de que solo ofrezca una única cámara significa que yo no lo elegiría para hacer fotografías. Sobre el papel, hay una diferencia abismal entre los dos.

Nada "Neo" bajo el sol

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Hay otras razones por las que compraría el Nothing Phone (4a) Pro en lugar del iPhone 17e: sin duda durará mucho más con una sola carga, se encenderá más rápido, tiene una divertida matriz de mini LED en la parte trasera y, en mi opinión, es más bonito. Pero soy usuario de Android, así que no soy imparcial.

Sin embargo, es difícil negar que el iPhone 17e ha pasado un poco desapercibido. Esto se debe en parte a la batalla campal por captar la atención de los aficionados a los teléfonos móviles esta semana, y en parte a que la propia Apple pareció utilizar su anuncio simplemente como un calentamiento para el MacBook Neo.

Este nuevo portátil de Apple cuesta lo mismo que el iPhone 17e: es barato para ser un MacBook. Es algo totalmente nuevo para Apple, a diferencia de «otro iPhone de gama media más», por lo que es lógico que el nuevo dispositivo portátil haya pasado un poco desapercibido.

Pero esa canibalización de la atención ha funcionado al revés para el Nothing Phone (4a). La empresa ha anunciado que no lanzará un teléfono de gama alta este año, por lo que el modelo asequible es aún más importante para los fans de la marca.

Como usuario de Android, tómate la siguiente afirmación con cautela: creo que Apple se ha cavado su propia tumba. A pesar de Neo, muchos de sus dispositivos móviles de los últimos años han parecido iterativos, con un nuevo chip y pocos cambios más.

Es como si la empresa se sintiera obligada a lanzar nuevos modelos cada año, sacando al mercado el mismo producto con especificaciones ligeramente modificadas, lo que ha hecho que los nuevos iPhones y iPads hayan dejado de parecer tan especiales como hace unos años.

Compáralo con los AirPods: su lanzamiento más lento hace que la presentación de un nuevo modelo sea un evento más importante. Los iPhones de la serie E eran más interesantes cuando salían al mercado cada pocos años.

Así que es difícil decir si el sucesor del iPhone 16e sería un lanzamiento emocionante en un domingo cualquiera, pero desde luego no lo es cuando la semana ha comenzado con supercámaras de gama alta, móviles plegables y teléfonos conceptuales, y ha terminado con los nuevos mejores teléfonos baratos a batir. Pero, de nuevo, Apple no es la única que nos aburre con actualizaciones iterativas en estos días...