Ya está disponible una nueva versión beta de Android 17, que incluye una interesante función llamada "Screen Reactions" para los creadores de contenido en redes sociales

Ya está disponible la versión beta 4 de Android 17 QPR1

Incluye la función "Screen Reactions" que Google anunció recientemente

Además, contiene principalmente correcciones de errores

La versión beta 4 de Android 17 QPR1 ya se está lanzando, y aunque no incluye tantas funciones como la beta anterior, sí que presenta una novedad importante, además de numerosas correcciones de errores.

La función en cuestión es Screen Reactions, una nueva herramienta que se presentó en el Android Show y que te permite grabarte a ti mismo y la pantalla de tu teléfono al mismo tiempo.

Activará tu cámara frontal y te grabará en una ventana móvil y redimensionable sobre lo que sea que aparezca en tu pantalla, por lo que es una forma realmente práctica de grabar videos de reacciones sin tener que combinar manualmente dos fragmentos de grabación.

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(Image credit: Google)

Acabar con los bichos

Pero incluso si los videos de reacción no son lo tuyo, podría valer la pena descargar esta versión beta, ya que también corrige varios errores, como uno que hacía que el puntero del ratón se volviera invisible en pantallas externas, otro que provocaba que la aplicación de ajustes se colgara, uno que hacía que la grabación con la cámara de 5x presentara saltos de fotogramas y vibraciones, y otro que provocaba «graves caídas en el rendimiento 3D», entre otros.

Por supuesto, se trata de correcciones de problemas de la beta anterior, así que si aún no estás ejecutando una beta de Android 17, es posible que al descargar esta versión solo introduzcas más errores en lugar de solucionarlos, pero también obtendrás nuevas funciones, como la mencionada anteriormente.

Si quieres descargar esta beta, necesitarás un Google Pixel 6a o más reciente; los modelos estándar Pixel 6 y Pixel 6 Pro no son elegibles actualmente, aunque pueden obtener betas anteriores de Android 17.

Pero, a menos que tengas un teléfono de repuesto para instalarla, te recomendamos esperar al lanzamiento final, que seguramente será más estable y probablemente llegue muy pronto, tal vez incluso este mes.

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