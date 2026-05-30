Tu Android incluye dos herramientas integradas para liberar espacio de almacenamiento; a continuación te explicamos cómo usarlas y mantener tu celular funcionando sin problemas

Nadie quiere recibir un aviso de «almacenamiento lleno» en su teléfono Android: quedarse sin espacio significa que no podrás instalar nuevas aplicaciones ni guardar nuevas fotos o videos, y el rendimiento también puede empezar a verse afectado rápidamente.

Sin embargo, Google sabe lo importante que es mantener una buena cantidad de espacio libre en Android, y el sistema operativo móvil viene con dos herramientas integradas para liberar espacio. Quizás no las hayas descubierto antes, pero son fáciles de usar y pueden resolver tus problemas de almacenamiento en solo unos minutos.

Lo que incluye Android puede variar de un dispositivo a otro, por supuesto, pero las dos aplicaciones de las que hablamos aquí son Google Photos y Google Files, que deberían venir preinstaladas en los teléfonos de la mayoría de los fabricantes de Android (incluidos Google y Nothing). Si no las encuentras en tu teléfono, puedes descargarlas a través de los enlaces anteriores.

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Libera espacio en Google Photos

Es probable que las fotos y los videos ocupen una cantidad considerable de espacio de almacenamiento en tu dispositivo Android: ahora que todos contamos con cámaras de alta calidad, es muy fácil que se acumulen imágenes y videos (la mayoría de los cuales probablemente nunca volverás a ver).

Si estás haciendo una copia de seguridad de todas estas fotos y videos en la nube con Google Fotos, la aplicación puede ayudarte a liberar espacio en tu dispositivo, una vez que todo se haya subido de forma segura a la web. Sin embargo, primero revisa la configuración de la copia de seguridad: en Google Fotos, toca tu foto de perfil (arriba a la derecha), luego Configuración de Fotos > Copia de seguridad > Calidad de fotos y videos.

Aquí hay dos opciones: Calidad original y Ahorro de almacenamiento. Esta última comprimirá ligeramente tus fotos y videos al transferirlos a la nube, lo que puede ahorrar mucho espacio, pero también puede reducir la resolución. Los videos en 4K se reducirán a 1080p, por ejemplo, y Google ofrece una explicación detallada de lo que esto implica aquí

Liberar espacio en Google Fotos (Image credit: Future)

Es importante que sepas cómo se realiza la copia de seguridad de tus fotos y videos, ya que este truco implica eliminar las copias locales. Desde Google Fotos, toca tu foto de perfil (arriba a la derecha) y luego selecciona «Liberar espacio en este dispositivo». En la siguiente pantalla se te indicará cuánto espacio puedes recuperar al eliminar las copias locales de los archivos que ya se han guardado en la nube; solo tienes que tocar el botón para continuar.

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Estas fotos y videos ya no estarán en tu teléfono, pero seguirán guardados en la nube, con la configuración de calidad que acabamos de mencionar. Aún podrás verlos a través de la app de Google Fotos en tu teléfono Android en cualquier momento —y descargarlos y compartirlos— siempre y cuando tengas conexión a Internet.

Ten en cuenta que, si utilizas el Ahorrador de espacio, tus copias originales en alta resolución desaparecerán para siempre, por lo que quizá sea mejor para quienes realizan copias de seguridad con calidad Original. Y, lo ideal, es que también guardes tus fotos y videos en otro lugar, por si acaso le pasa algo a las copias en la nube; por ejemplo, podrías usar la aplicación de escritorio de Google Fotos para guardarlos en Windows o macOS.

Libera espacio en Google Archivos

Si abres la aplicación Archivos de Google en tu dispositivo Android (que simplemente se llama «Archivos»), puedes liberar espacio de varias maneras, incluyendo opciones relacionadas con fotos y videos.

La primera pantalla que ves te da fácil acceso a todo lo almacenado localmente en tu teléfono, incluyendo descargas y capturas de pantalla. Toca el botón de menú (las tres líneas horizontales, arriba a la izquierda), luego «Limpiar» para empezar a liberar algo de almacenamiento. La siguiente pantalla te muestra numerosas sugerencias de archivos que tal vez quieras eliminar de tu teléfono, sin perder nada importante. También verás cuánto espacio queda en tu dispositivo.

Las opciones que aparezcan dependerán de tu teléfono y de lo que tengas guardado en él. Es posible que veas sugerencias para eliminar archivos duplicados, imágenes de memes guardadas desde tus aplicaciones de mensajería, capturas de pantalla antiguas, fotos borrosas que probablemente nunca quieras usar, archivos descargados que ya no necesites y archivos de gran tamaño.

Cleaning up in Google Files (Image credit: Future)

Aún puedes revisar los archivos antes de confirmar la eliminación. Si tocas en «Seleccionar archivos» en la sección «Eliminar archivos grandes», por ejemplo, aparecerá una lista de los archivos más pesados de tu teléfono: por lo general, se trata de archivos de video. Usa el ícono de filtro (tres líneas horizontales, arriba a la derecha) para ordenarlos por fecha o tamaño.

Usa las casillas de selección para elegir los archivos que quieres eliminar y, luego, usa el botón en la parte inferior de la pantalla para moverlos a la papelera. Los archivos eliminados permanecen en la papelera durante 30 días antes de borrarse por completo, así que puedes recuperarlos si es necesario.

Ten en cuenta que esta función de Archivos no incluye una copia de seguridad. Antes de borrarlos, debes asegurarte de que definitivamente no quieres los archivos que has seleccionado o de que los has guardado de forma segura en otro lugar. Cuando hayas terminado, es posible que te sorprenda la cantidad de espacio de almacenamiento que has logrado liberar en Android.

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