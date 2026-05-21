Se revelan los requisitos de hardware de Gemini Intelligence: estos son los teléfonos Samsung, Google y otros dispositivos Android compatibles con Create My Widget, Rambler y otras aplicaciones

Gemini Intelligence tiene unos requisitos de hardware bastante exigentes, lo que significa que la mayoría de los teléfonos quedarán excluidos de este nuevo software

El principal problema es que los dispositivos deben ser compatibles con Gemini Nano v3, pero también necesitan al menos 12 GB de RAM, un chipset de gama alta y otras especificaciones

Esto significa que es probable que modelos como la serie Samsung Galaxy S25, el Samsung Galaxy Z Fold 7 y la línea Google Pixel 9 no puedan disfrutar de Gemini Intelligence

Si estás deseando probar Gemini Intelligence, esperemos que tengas un teléfono reciente y de gama alta, porque, de lo contrario, probablemente tendrás que actualizar tu dispositivo primero.

En la parte inferior de la página oficial de Gemini Intelligence, Google indica que sus "funciones solo están disponibles en dispositivos Android con las capacidades y los requisitos técnicos más avanzados", entre los que se incluyen 12 GB o más de RAM, un chipset «insignia», al menos cinco años de actualizaciones del sistema operativo y compatibilidad con Gemini Nano v3 o superior, entre otras cosas.

Es un criterio bastante restrictivo en su conjunto, pero como señala 9to5Google, la compatibilidad con Gemini Nano v3 es la mayor barrera de entrada, ya que parece que solo la admiten casi exclusivamente los teléfonos de 2026.

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Según una página para desarrolladores de Google, Nano v3 solo funciona en los siguientes teléfonos (todos los cuales también tienen al menos 12 GB de RAM, por lo que presumiblemente pueden ejecutar Gemini Intelligence):

Algunas ausencias destacadas

El Samsung Galaxy Z Fold 7 no entra en la lista, a pesar de ser el último modelo (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Esto significa que queda excluida toda la serie Google Pixel 9, al igual que la línea Samsung Galaxy S25, el Samsung Galaxy Z Fold 7, el Samsung Galaxy Z Flip 7 y muchos otros teléfonos bastante recientes y de gran repercusión.

Ahora bien, es posible que las actualizaciones de software incorporen la compatibilidad con Gemini Nano v3 —y, por lo tanto, posiblemente también con Gemini Intelligence— a algunos de estos teléfonos. Pero, sumados los demás requisitos, no habrá una gran cantidad de dispositivos Android que puedan ejecutar Gemini Intelligence.

Y dado el enfoque más restrictivo de Apple respecto a la IA, tampoco es probable que Gemini Intelligence llegue a los iPhones (sabemos que Gemini Spark puede ejecutarse en iPhones a través de la app Gemini, pero la integración de Gemini a nivel del sistema operativo parece poco probable).

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Todo esto es una pena, porque Gemini Intelligence promete ser una potente herramienta de automatización, capaz de realizar tareas de varios pasos por ti en diferentes aplicaciones, además de ofrecer otras funciones útiles como la posibilidad de crear tus propios widgets y ofrecer una conversión de voz a texto más pulida.

Si tienes un teléfono compatible, deberías tener acceso a Gemini Intelligence en algún momento de este año, siendo los dispositivos de Samsung y Google los primeros en recibirlo, a partir de «este verano»; presumiblemente, eso significa en algún momento entre junio y septiembre.

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