Muchos más teléfonos Android podrían funcionar pronto con AirDrop
Snapdragon y Nothing están trabajando en ello
- Snapdragon y Nothing han anunciado sus planes de dar soporte a AirDrop.
- Esto significa que dispositivos como el Samsung Galaxy S25 y el Nothing Phone 3 podrían incorporar esta función próximamente.
- Aunque todavía existe la posibilidad de que Apple decida bloquearla.
¿Recuerdas que la semana pasada les compartimos que Google anunció la compatibilidad de Android Quick Share con AirDrop? Lo que significa que usuarios Android y iOS (iPhone) podrían compartir archivos más rápido y fácil que nunca.
Por ahora, esto solo funciona con los dispositivos de la serie Google Pixel 10, pero estamos sabiendo de otros teléfonos Android que podrían ser compatibles con esta función próximamente.
La noticia más importante es que la cuenta Snapdragon X ha publicado: "Estamos deseando que la gente pueda usar esta función una vez que esté habilitada en Snapdragon en un futuro próximo". Aunque no se menciona ningún teléfono específico, una gran cantidad de teléfonos Android tienen chipsets Snapdragon, por lo que es posible que muchos o incluso la mayoría de ellos sean compatibles pronto.
Entre los grandes nombres que se encuentran bajo ese paraguas se incluyen el Samsung Galaxy S25, el Samsung Galaxy S25 Plus, el Samsung Galaxy S25 Ultra, el Samsung Galaxy S25 Edge y el OnePlus 15, entre otros teléfonos.
Can't wait for people to use this once enabled on Snapdragon in the near future. https://t.co/IUvT23p5pqNovember 21, 2025
Así que, además de darnos una idea de qué teléfonos Android podrían ser los siguientes en recibir la compatibilidad con AirDrop, esto también confirma que no se limitará a los dispositivos con chipsets Tensor de Google.
Y tenemos una idea de las marcas específicas que podrían ser compatibles, ya que el director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, también ha publicado en X diciendo: "Ya estamos estudiando cómo incorporar esta función a los teléfonos Nothing lo antes posible". Aunque cabe destacar que muchos teléfonos Nothing ya cuentan con chipsets Snapdragon.
AirDrop is now compatible with Android! This is the kind of progress we need to see.We’re already exploring how to bring this to Nothing phones as soon as we can. pic.twitter.com/dg9llVPA2INovember 20, 2025
Aun así, esto significa que podemos estar casi seguros de que el Nothing Phone 3 contará con esta función, ya que es el teléfono insignia de Nothing
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
La pregunta de Apple
Ninguna de estas empresas ha dado detalles sobre cuándo podremos empezar a ver esta función en más teléfonos, pero parece que su objetivo es que sea más pronto que tarde, lo cual también es una buena noticia.
Aún así, sigue sin resolverse la duda de si Apple permitirá que esto continúe o si la empresa decidirá bloquear AirDrop en Android, ya que, según el comunicado de prensa de Google en el que se anuncia la función, parece que Apple no ha participado en ella.
Esperemos que Apple no la bloquee, ya que sin duda es beneficiosa tanto para los propietarios de iPhone como para los de Android.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.