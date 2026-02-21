Las 5 mejores aplicaciones de noticias para Android, tanto si buscas reportajes originales como potentes agregadores

Hay todo tipo de fuentes de noticias, tanto en forma de sitios web como de aplicaciones, pero algunas son mucho mejores que otras.

Y por mejores me refiero tanto a las que tienen mejor reputación como a las que ofrecen una mejor experiencia de lectura, ya sea por la calidad de la redacción o por el buen diseño del sitio o la aplicación.

Aquí no voy a hablar de sitios web, sino de algunas de mis aplicaciones de noticias favoritas disponibles para Android, que se enumeran a continuación sin ningún orden en particular.

1. Google News

Google News es probablemente una de las aplicaciones de noticias más conocidas en Android, ya que es una oferta propia de Google, por lo que es muy probable que ya la hayas probado, pero si no es así, deberías hacerlo.

Por supuesto, Google no elabora sus propios reportajes, sino que en la aplicación encontrarás noticias de todo tipo de fuentes de noticias internacionales.

Las distintas noticias se clasifican en categorías, como noticias locales, nacionales, internacionales, económicas, tecnológicas y otras, y si hay alguna fuente de noticias o algún tema que no te interese, puedes ocultarlo con unos pocos toques, lo que te permite personalizar la experiencia de Google Noticias a tu gusto.

2. BBC News

A pesar de algunas afirmaciones en sentido contrario, la BBC es posiblemente una de las fuentes de noticias menos sesgadas del mundo angloparlante, por lo que si quieres evitar un exceso de parcialidad en tu cobertura, es una buena opción.

Obviamente, sus reportajes se centran más en el Reino Unido que otras fuentes de noticias, pero también incluyen muchas noticias internacionales, por lo que vale la pena tenerla en cuenta incluso para quienes no viven en el Reino Unido.

En cuanto a la aplicación BBC News, te permite elegir los temas y las noticias que te interesan, para disfrutar de una experiencia personalizada, y ofrece alertas sobre las noticias más importantes, además de toda la información que encontrarás en el sitio web de BBC News, incluyendo noticias del Reino Unido y del mundo, noticias locales y el tiempo para los residentes en el Reino Unido, noticias en directo, noticias de última hora y análisis.

3. Reuters

Reuters es otra fuente de noticias que intenta evitar al máximo los sesgos y es también una de las fuentes más precisas en cuanto a datos. De hecho, ha ganado el Premio Pulitzer en numerosas ocasiones por sus reportajes, por lo que es una opción de primer nivel.

En cuanto a la aplicación, puedes crear un feed personalizado en función de tus intereses, ver vídeos, escuchar podcasts, recibir notificaciones push personalizadas sobre los contenidos que te interesan y leer todos los reportajes galardonados de Reuters.

Además, Reuters opera a nivel mundial, por lo que su cobertura no se centra excesivamente en un país concreto, aunque, por supuesto, puedes personalizar tu feed para centrarte únicamente en tu país de origen si lo prefieres.

4. Readly

Readly alberga noticias de numerosos medios diferentes, por lo que, en ese sentido, se parece más a Google News que a Reuters o BBC News. Pero, concretamente, alberga periódicos, cuyas versiones digitales se pueden leer a través de la aplicación Readly.

Por supuesto, los periódicos no suelen ser gratuitos, y tampoco lo son aquí, pero puedes acceder a miles de ellos por una única cuota mensual.

Por lo tanto, otra diferencia con respecto a las aplicaciones anteriores es que se trata de una experiencia de pago, pero si hay un periódico que te gusta y prefieres tenerlo en formato digital, o tal vez no puedes conseguir fácilmente la versión en papel donde te encuentras, es muy probable que Readly tenga acceso a él.

Y no te limitas a los periódicos: tu cuota de suscripción también te da acceso a miles de revistas, como Forbes, The Week, Rolling Stone, Newsweek y muchas más.

También hay números atrasados disponibles, y con la aplicación Readly puedes descargar estos periódicos y revistas para leerlos más tarde, incluso si no tienes conexión a Internet.

5. Ground News

Ground News es otro agregador de noticias, similar a Google News, y tiene acceso a más de 50 000 fuentes de noticias. En lugar de intentar ser imparcial como Reuters, muestra el sesgo y la fiabilidad de cada fuente de noticias que utiliza, junto con información sobre la propiedad de cada fuente, para que puedas ver más claramente qué sesgos pueden estar en juego.

Para cada noticia individual, también destaca qué porcentaje de las fuentes que la cubren se inclinan hacia la izquierda, hacia la derecha o se mantienen en el centro, y muestra qué noticias son puntos ciegos para cada bando.

Para cada noticia, podrás ver resúmenes generados por IA junto con enlaces a los propios artículos, y con alrededor de 60 000 noticias añadidas cada día, hay mucho contenido.

Así que, si quieres tener una perspectiva más clara del impacto que pueden tener los sesgos en los medios de comunicación, al tiempo que te aseguras de ver todos los aspectos de una noticia, Ground News es un buen lugar para empezar. Sin embargo, aunque puedes acceder a algunos contenidos de forma gratuita, la mayoría requiere una suscripción.

