Google Maps añade una útil mejora a su interfaz Android Auto, y pronto podría ayudarte a ahorrar batería en tu teléfono mientras navegas

Google Maps sigue incorporando pequeñas pero útiles mejoras a la experiencia del usuario, concretamente en el último ejemplo de navegación a través de la interfaz de Android Auto, y parece que también se está trabajando en un práctico modo de ahorro de batería.

En primer lugar, Android Authority ha descubierto que, si utilizas Google Maps a través de Android Auto, el mapa ahora se centra en la pantalla cuando utilizas la aplicación a pantalla completa, lo que coloca los giros de tu ruta en primer plano.

Se trata de una repetición de un cambio que se produjo a principios de este año, pero anteriormente no se tenía en cuenta el resto de la interfaz de usuario. Lo que ocurría era que el cuadro de búsqueda y destinos recientes seguía interfiriendo con la región del mapa que tenías directamente delante.

La actualización se revirtió originalmente debido a estos conflictos, pero ahora la alineación central ha vuelto, y esta vez Google lo ha hecho todo correctamente, manteniendo el resto de la interfaz de usuario fuera del camino. Sin embargo, aún no está claro si este cambio está disponible para todos los usuarios.

Ir de A a B con menos batería

Google Maps is working on an extremely minimalist power saving modeThe mode would eliminate almost all UI elements and extraneous map labeling from your view✅ More information - https://t.co/5ApIT9VaWt pic.twitter.com/hcpTXKkEa6October 30, 2025

La segunda novedad de Google Maps es un modo de ahorro de energía para usar cuando se navega entre lugares. Fue descubierta originalmente por Android Authority, y también tenemos algunas imágenes de la galería cortesía de 9to5Google.

Esta función aún no está disponible, por lo que no podrás probarla, pero hay pruebas de su existencia en el código de la última versión de Google Maps para Android. Al parecer, convierte la pantalla en blanco y negro y reduce al mínimo los elementos que aparecen en ella.

Estos cambios deberían ayudarte a alargar el tiempo entre cargas de batería y podrían marcar la diferencia entre llegar a tu destino antes de que se agote la batería de tu teléfono o tener que completar la ruta sin la ayuda de Google Maps.

Hasta ahora, Google no ha dicho nada sobre esta función, y es posible que se modifique y perfeccione antes de que se ponga a disposición de todos. Teniendo en cuenta que parte del código ya está listo, su lanzamiento no debería tardar mucho.

