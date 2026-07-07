Android acaba de introducir un gran cambio en tus copias de seguridad, y hay buenas y malas noticias

Google está agregando más opciones de configuración a las copias de seguridad de Android, para que puedas controlar exactamente qué se incluye en la copia de seguridad.

Sin embargo, la empresa ahora también está contando todo lo que se incluye en la copia de seguridad como parte del espacio de almacenamiento de tu cuenta de Google.

Este cambio se está implementando en este momento, comenzando por las cuentas nuevas de Google.

A partir de hoy (7 de julio), las copias de seguridad de Android cambiarán en dos aspectos pequeños pero significativos, y uno de estos cambios será más apreciado que el otro.

Empecemos con la buena noticia: ahora puedes tener un control más detallado sobre lo que realmente se incluye en la copia de seguridad, ya que se han agregado opciones individuales para activar o desactivar «Mensajes SMS y MMS», «Historial de llamadas» y «Configuración del dispositivo».

Así, puedes decidir si realmente te interesa guardar cada uno de esos elementos, para poder restaurarlos si alguna vez configuras un nuevo teléfono.

Latest Videos From Watch full video here:

Tener más control está bien, pero es de suponer que la razón por la que Google ha realizado este cambio es que ahora todos estos elementos también contarán para el almacenamiento de tu cuenta de Google.

Samsung Galaxy S26 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Robarte tu espacio de almacenamiento

Anteriormente, cuando realizabas una copia de seguridad de un teléfono Android, Google solo contabilizaba las imágenes y los videos de Google Fotos y los mensajes MMS en el almacenamiento de tu cuenta. Ahora, también se contabilizan los mensajes SMS, el historial de llamadas y la configuración del dispositivo, lo que significa que tus copias de seguridad ocuparán más de tu valioso espacio de almacenamiento en la nube.

Y eso es lamentable, ya que, de forma gratuita, Google solo ofrece a los usuarios 15 GB —o tan solo 5 GB para las cuentas nuevas que no registran un número de teléfono—. Además, ese espacio gratuito no es exclusivo para las copias de seguridad de Android, sino que también se comparte con Gmail y Google Drive, por lo que es fácil agotarlo incluso sin que los mensajes SMS y similares cuenten para el total.

Así que, mientras que antes podías hacer una copia de seguridad de los mensajes de SMS, el historial de llamadas y la configuración del dispositivo sin pensarlo dos veces, ahora tal vez quieras ser un poco más selectivo con lo que copias; de ahí que se hayan agregado estos nuevos controles (o al menos creemos que esa es la razón).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La buena noticia es que este cambio no debería suponer una gran diferencia en la cantidad de almacenamiento que ocupan tus copias de seguridad de Android; un portavoz de Google le dijo a 9to5Google que "esperamos que esto solo añada 40 MB en promedio". Aun así, todo suma, y podría significar que los usuarios tengan que pasar a planes de almacenamiento de pago antes de lo que lo harían de otra manera.

Si ya tienes un dispositivo Android, es posible que aún no veas estos cambios, ya que se dice que Google los implementará en los próximos meses. Sin embargo, las cuentas nuevas deberían estar sujetas a estas restricciones —y beneficiarse de los nuevos controles— de inmediato.