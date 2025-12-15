Android 17 podría finalmente introducir Motion Cues para combatir el mareo por movimiento, igualando la misma función que tiene iOS

El Google Pixel 10 Pro podría ser más fácil de usar cuando estás de viaje.

Motion Cues podría estar listo para su lanzamiento en Android

Combate el mareo durante los viajes

Vimos los primeros indicios de esta función por estas fechas el año pasado.

Hace un año, se descubrió una nueva función de Android llamada Motion Cues oculta en el código de Google Play Services, cuyo lanzamiento parecía inminente. Todavía no ha aparecido, pero eso podría estar a punto de cambiar.

Una vez más, estamos en deuda con el equipo de Android Authority por hacer las investigaciones necesarias, y parece que la función sigue ahí. Sin embargo, una restricción en las capacidades del propio Android es la razón por la que aún no se ha lanzado.

Motion Cues, al igual que la función equivalente en iOS, dibujará puntos en la pantalla que se moverán en relación con el movimiento real del teléfono, lo que en teoría reducirá las náuseas, ya que tu cerebro no estará tan confundido sobre si te estás moviendo o no.

Sin embargo, dibujar esos puntos sobre los paneles de configuración clave requiere permisos de seguridad elevados que Motion Cues aún no tiene. Las limitaciones están ahí para evitar que los hackers superpongan elementos sobre los iconos y menús que controlan el funcionamiento del teléfono.

¿Llegará pronto?

En la última versión de Android Canary, el software pre-beta en el que los ingenieros de Google prueban nuevas funciones, parece que la responsabilidad de Motion Cues se está transfiriendo a una parte más fundamental de Android, con derechos de seguridad adicionales.

Esto significa que los puntos que se sincronizan con el movimiento de tu teléfono podrán cubrir toda la pantalla, incluso si estás viendo ajustes importantes del sistema o tienes el panel de ajustes rápidos desplegado desde la parte superior de la pantalla.

Una vez que este nuevo enfoque se haya probado y establecido, eso debería significar que se hará público. Es muy posible que aparezca como parte de la actualización de Android 17, de la que esperamos saber más en los próximos meses.

La versión de Apple, llamada Vehicle Motion Cues, se introdujo con iOS 18 y funciona de manera similar: puedes administrar y habilitar la función desde la pantalla principal de Ajustes tocando Accesibilidad > Movimiento > Vehicle Motion Cues.

