Android 16 vendrá configurado para dar más seguridad en contra de hackeos a través de USB

Si un posible hacker puede obtener acceso físico a su teléfono, tendrá que preocuparse por todo un conjunto de problemas de seguridad adicionales, pero parece que Android 16 va a introducir una nueva forma de bloquear sus datos y protegerse contra el acceso USB.

Como lo descubrió el equipo de Android Authority , el código oculto en las últimas versiones beta de Android 16 sugiere que el usuario puede desactivar la señalización de datos USB (la capacidad de ejecutar software en un teléfono a través del puerto USB).

Parece que este extra opcional se incluirá en el Modo de Protección Avanzada, un conjunto más amplio de funciones de seguridad. Este modo está dirigido a los usuarios de teléfonos con mayor riesgo de ataques de hackers e incluye varias protecciones de datos adicionales.

