Actualiza tu iPhone ahora mismo: Apple lanza una inusual advertencia a los usuarios de iOS tras descubrirse una nueva amenaza de piratería informática

Apple ha instado a los usuarios a actualizar sus dispositivos iOS lo antes posible

Esto protegerá tu iPhone contra ataques web y vulnerabilidades

Los dispositivos que funcionan con iOS 15 a iOS 26 ya están protegidos

¡Mucho cuidado! Apple emitió una inusual advertencia pública en la que revela que, si utilizas una versión antigua de iOS, debes actualizarla para "proteger tu iPhone de ataques web".

El aviso se ha publicado en un nuevo documento de seguridad en el sitio web de Apple. Aunque la empresa lanza con frecuencia actualizaciones de seguridad y parches para mantener seguros los dispositivos de los clientes, no es habitual que Apple haga un llamamiento público de esta manera, lo que subraya la gravedad de la situación.

En el documento de soporte, Apple indicó que «Investigadores de seguridad identificaron recientemente ataques basados en la web que apuntan a versiones desactualizadas de iOS a través de contenido web malicioso. Por ejemplo, si usas una versión antigua de iOS y haces clic en un enlace malicioso o visitas un sitio web comprometido, los datos de tu iPhone podrían correr el riesgo de ser robados».

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Esto ocurre poco después de que Google publicara detalles de un exploit de iOS que había descubierto, llamado DarkSword, el cual está siendo utilizado tanto por fabricantes de spyware comercial como por hackers patrocinados por el Estado.

En cuanto a la advertencia de Apple, la empresa agregó que, tras enterarse del hackeo, «lanzó actualizaciones de software lo más rápido posible para las versiones más recientes del sistema operativo con el fin de corregir las vulnerabilidades y frustrar dichos ataques». Esto significa que si tu iPhone ejecuta desde iOS 15 hasta iOS 26, ya estás protegido porque las actualizaciones de seguridad de Apple han solucionado las vulnerabilidades en cuestión.

Sin embargo, si tienes una versión anterior de iOS en tu dispositivo, deberías actualizarlo lo antes posible para obtener los parches de seguridad y evitar que se aproveche esta vulnerabilidad.

Cómo protegerse

(Image credit: Sora Shimazaki / Pexels)

Apple quiso tranquilizar a los usuarios de las últimas versiones del sistema operativo iOS asegurándoles que «si han mantenido actualizado el software de su iPhone, ya están protegidos». De hecho, señaló que «mantener el software actualizado es lo más importante que pueden hacer para garantizar la seguridad de sus productos Apple».

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Dado que el exploit se ejecuta en la web, el modo de navegación segura de Safari —que está habilitado de forma predeterminada— «bloquea los dominios URL maliciosos identificados en estos ataques», afirmó Apple.

Si bien todos los mejores iPhone pueden actualizarse a iOS 26, ese no es el caso de los productos mucho más antiguos. Pero incluso si tu iPhone está demasiado desactualizado para ejecutar iOS 26, podrías considerar habilitar el Modo de bloqueo (si está disponible). Aunque esto restringe lo que puedes hacer en tu iPhone, ofrece una protección sólida que podría mantenerlo a salvo si no puedes instalar la última versión de iOS. Sin embargo, Apple advirtió que los dispositivos más antiguos aún deben actualizarse a versiones más recientes del sistema operativo lo antes posible.

Apple también afirma que ha lanzado un parche para iOS 15 e iOS 16 que aborda específicamente la vulnerabilidad mencionada en el documento de soporte. Por su parte, los dispositivos con iOS 13 o iOS 14 deben actualizarse a iOS 15, según Apple, para estar protegidos. La empresa agregó que los dispositivos con estas versiones del sistema operativo también recibirán una alerta para instalar una Actualización de Seguridad Crítica en los próximos días.

Para actualizar tu iPhone a la última versión de iOS, abre la aplicación Ajustes y ve a General > Actualización de software. Espera a que tu iPhone detecte la actualización y, a continuación, toca Actualizar ahora. Es posible que tu iPhone se reinicie varias veces y que el proceso tarde un rato. Además, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu iPhone antes de empezar, por si acaso algo sale mal.

Esta situación pone de relieve lo importante que es mantener tu iPhone actualizado tan a menudo como puedas. Las actualizaciones de software no solo incluyen nuevas y atractivas funciones, sino que también pueden ayudarte a mantenerte seguro y garantizar que tu información vital, desde números de tarjetas de crédito hasta datos de salud, permanezca fuera del alcance de hackers y delincuentes.

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