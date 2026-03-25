26.4 de iOS ya está aquí, con algunas mejoras muy útiles para tu iPhone y aquí te compartimos las 5 mejores funciones

La actualización iOS 26.4 de Apple ya está disponible para el público

Incluye una serie de novedades importantes

Estas son cinco de las mejoras más destacadas que encontrarás

Apple acaba de lanzar la actualización a iOS 26.4 para todos los mejores modelos de iPhone, y viene repleta de nuevas funciones y mejoras de seguridad, desde nuevos atajos hasta correcciones de errores en el teclado. Y se avecinan cambios aún más importantes. Si te preguntas cuáles son las novedades más importantes, a continuación te presentamos las cinco mejores mejoras.

Si quieres instalar iOS 26.4, solo tienes que abrir la app Ajustes en tu iPhone y luego ir a General > Actualización de software. Espera a que aparezca iOS 26.4 y luego toca Actualizar ahora. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu iPhone antes de empezar, por si acaso algo sale mal.

1. Novedades de Apple Music

(Image credit: Future)

Apple Music es uno de los mejores servicios de streaming musical que existen, y la creación y selección de listas de reproducción siempre ha sido uno de sus puntos fuertes. Con iOS 26.4, Apple ha añadido una nueva herramienta llamada «Playlist Playground» que debería ayudar a perfeccionar aún más esta función. Ten en cuenta que, por ahora, solo está disponible en Estados Unidos.

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Con Playlist Playground, los suscriptores de Apple Music ahora pueden crear una lista de reproducción con solo una sugerencia de texto basada en IA. Apple ofrece algunos ejemplos de sugerencias que puedes usar, como «música para el café de la mañana» y «canciones disco que definen los años 70». A continuación, Apple Music toma tu idea y utiliza inteligencia artificial para generar una lista de reproducción de 25 canciones y un título personalizado que la acompañe. Puedes agregar una portada y una descripción, y luego ajustar tu lista de reproducción con indicaciones de texto adicionales.

Además de Playlist Playground, Apple Music ha incorporado una nueva función llamada Conciertos cerca de ti. Como su nombre lo indica, esta función destaca las fechas de gira y los shows de tus artistas favoritos que se realizan en tu área local. Los álbumes y las listas de reproducción también se han mejorado con carátulas a pantalla completa, mientras que ahora puedes agregar canciones a varias listas de reproducción al mismo tiempo.

2. Nuevos emojis

(Image credit: Future)

Apple suele añadir nuevos emojis con sus actualizaciones de iOS, y la versión 26.4 no es una excepción. En esta ocasión, los fans de Apple podrán disfrutar de ocho nuevos emojis, entre los que se incluyen una bailarina de ballet, una cara deformada, una nube de pelea, un sasquatch, un deslizamiento de tierra, una orca, un cofre del tesoro y un trombón.

Además, Apple ha añadido opciones de tono de piel para los emojis que representan a personas luchando y a bailarines con orejas de conejo.

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3. Actualizaciones de CarPlay

CarPlay es el sistema de infoentretenimiento para automóviles de Apple, y ha recibido una importante actualización con iOS 26.4.

Por un lado, ahora se puede acceder a herramientas de IA como ChatGPT, Claude y Gemini directamente desde CarPlay, lo que te permite hacer preguntas con la voz sin necesidad de usar las manos. Aunque estos chatbots no podrán controlar las funciones de tu auto o de tu iPhone (para eso tendrás que seguir usando Siri), sí podrían agregar algunas capacidades útiles a tu vehículo.

Ahora también puedes agregar un widget de música ambiental a tu panel de CarPlay. Este reproduce música de varias listas de reproducción temáticas, incluyendo «Relajación», «Productividad», «Sueño» y «Bienestar».

Además de eso, MacRumors afirma haber encontrado referencias a la compatibilidad de Apple TV con CarPlay en la versión beta de iOS 26.4, lo que sugiere que los usuarios de Apple TV podrían transmitir su contenido favorito a su vehículo en el futuro (siempre y cuando el auto no esté en movimiento). Sin embargo, esta función no está disponible en este momento.

4. Protección contra el robo de dispositivos

(Image credit: Future)

Apple introdujo la «Protección contra el robo de dispositivos» en iOS 17.3, una función que ofrece protección adicional cuando tu dispositivo se encuentra lejos de lugares conocidos.

Con esta función activada, realizar acciones confidenciales (como cambiar la contraseña de tu cuenta de Apple) requiere autenticación biométrica para garantizar que los ladrones no puedan bloquear el acceso a tu cuenta. El cambio de algunas funciones también implica una espera de una hora antes de continuar.

Anteriormente, la Protección contra robo no estaba activada de forma predeterminada. Sin embargo, con iOS 26.4, Apple ha cambiado esto para que la función ahora se active automáticamente para todos los usuarios, lo que refuerza la seguridad de tu iPhone en el proceso.

5. Aplicación Health

(Image credit: Future)

Tu iPhone ofrece numerosas herramientas para medir y comprender tu bienestar, y estas se han ampliado con la llegada de iOS 26.4. La mayoría de estos cambios se pueden encontrar en la app Salud de Apple.

La última actualización añade un indicador de «Hora promedio de acostarse» en la sección «Sueño» de la app Salud, que mide las horas a las que te has acostado durante las últimas dos semanas. La sección «Signos vitales» también se ha actualizado para los usuarios de EE. UU. e incluye ahora los niveles de oxígeno en sangre en un gráfico de promedio diario.

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