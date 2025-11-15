Tecnología y sabor: cómo Ninja CREAMi transforma la forma de hacer postres en casa

Ninja CREAMi llega para revolucionar los postres caseros con tecnología y diversión

Ninja CREAMi
(Crédito de imagen: Ninja)

¿Eres de los que disfruta el postre como nada en el mundo? No eres el único, pues en la cocina moderna, los postres dejaron de ser simples antojos y se han convertido en un territorio de experimentación y creatividad.

Esta búsqueda constante de algo diferente, innovador o incluso perfección ha impulsado que la tecnología evolucione, dando lugar a herramientas pensadas para que se pueda hacer este proceso en casa y sea tan sencillo como divertido.

Por ejemplo, los sorbetes son un ejemplo perfecto de cómo la textura y el equilibrio de sabores se han convertido en un arte. La mezcla precisa de fruta, azúcar y un toque ácido exige un control de temperatura y procesado que antes solo era posible en cocinas profesionales. Ahora, la tecnología permite reproducir ese control en casa, asegurando que cada cucharada sea ligera, refrescante y perfectamente equilibrada. Lo mismo ocurre con los helados y las malteadas: lograr la cremosidad ideal y la integración de sabores complejos requiere procesos que la innovación ha logrado simplificar para el hogar.

Sorbete de piña colada con espuma de coco y glitter comestible

  • Mezcla jugo de piña, crema de coco y un poco de azúcar o miel.
  • Congela la mezcla según las instrucciones de Sorbet mode.
  • Procesa en la máquina hasta obtener una textura ligera y cremosa.
  • Sirve con un poco de espuma de coco por encima y decora con glitter comestible.

Malteada de pretzel, caramelo salado y palomitas

  • Combina leche, helado de vainilla y un toque de salsa de caramelo salado.
  • Agrega trozos de pretzel y algunas palomitas para dar textura.
  • Procesa en Milkshake mode hasta obtener una bebida cremosa y homogénea.
  • Sirve inmediatamente para disfrutar del contraste dulce-salado.

Gelato de lavanda con miel y avena tostada

  • Infusiona flores de lavanda en leche de avena caliente y deja enfriar.
  • Mezcla con un poco de miel y congela durante 24 horas.
  • Procesa en Ice Cream mode hasta obtener una textura cremosa.
  • Sirve con avena tostada por encima para dar crocancia y aroma.

Sorbete de mango con chile y limón

  • Licúa pulpa de mango con jugo de limón y una pizca de chile en polvo.
  • Congela según las instrucciones de Sorbet mode.
  • Procesa hasta obtener una textura ligera y refrescante.
  • Sirve frío, listo para disfrutar con un toque picante y ácido.

Con Ninja CREAMi, puedes preparar estas deliciosas recetas y ¡muchas más!, la cocina se convierte en un laboratorio de sabor y creatividad.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor