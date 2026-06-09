Nest Mini y Nest Audio están desapareciendo misteriosamente de las tiendas, y estoy convencido de que el nuevo Google Home Speaker llegará pronto

Los Nest Mini y Nest Audio ya no están disponibles en la Google Store

Algunos distribuidores externos aún los tienen a la venta, pero las opciones son limitadas

Podría ser la forma en que Google se prepara para la llegada del nuevo Google Home Speaker

La esperada bocina Google Home está cada vez más cerca de su lanzamiento definitivo, y una nueva pista importante es que los modelos más antiguos de la compañía se están volviendo cada vez más difíciles de conseguir.

De repente, las bocinas Nest Mini y Nest Audio de Google han comenzado a desaparecer de los minoristas en línea, algo que fue detectado inicialmente en la tienda de Google en Estados Unidos. No solo las páginas de ambos modelos muestran el mensaje "sin existencias", sino que además indican que los dispositivos están "no disponibles".

En la tienda de Google de Canadá ocurre lo mismo. Sin embargo, los clientes del Reino Unido y Australia aún pueden registrarse para recibir una notificación por correo electrónico en caso de que vuelvan a estar disponibles.

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Fuera de la tienda de Google, encontrarlas disponibles es todavía más complicado. Actualmente la disponibilidad es limitada, aunque aún existen algunas opciones para adquirirlas. En Estados Unidos, Amazon parece ser la mejor alternativa para conseguir una Nest Mini, mientras que Best Buy mantiene la Nest Audio dentro de su venta de liquidación por 74.99 dólares.

Si te encuentras en el Reino Unido, Amazon es el único minorista que todavía tiene disponible la Nest Mini por 69.99 libras esterlinas, mientras que tiendas como Argos, Currys y Very ya no muestran ninguno de los dos modelos en sus catálogos. En Australia también hay pocas opciones, aunque todavía es posible encontrar algunas unidades disponibles en Amazon.

Recuerda verificar la disponibilidad de acuerdo al país en el que te encuentres.

¿Volverán el Nest Mini y el Nest Audio?

(Image credit: Jacob Krol/Future)

No resulta del todo sorprendente que Google haya detenido las ventas de sus bocinas inteligentes mientras se prepara para lanzar su dispositivo de próxima generación, aunque todavía no está claro si la Nest Mini o la Nest Audio volverán a venderse una vez que llegue la nueva Google Home Speaker.

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Dado que Google ha dedicado bastante tiempo a incorporar herramientas basadas en Gemini en la Nest Mini y la Nest Audio, no tendría mucho sentido cancelar por completo la producción y comercialización de estos modelos. Además, el hecho de que Google permita a los clientes del Reino Unido registrarse para recibir una notificación cuando vuelvan a estar disponibles refuerza la idea de que podrían regresar tarde o temprano.

Las bocinas Nest Mini y Nest Audio han sido los principales hubs inteligentes de Google durante cerca de siete años, y ahora parece que la compañía se prepara para adoptar la nueva Google Home Speaker como su sucesora, aunque el proceso ha sido más largo de lo esperado.

La nueva Google Home Speaker apareció por primera vez durante el evento Made by Google del año pasado y fue anunciada oficialmente en octubre de 2025, con un lanzamiento programado para la primavera de 2026 (entre marzo y mayo en el hemisferio sur).

Aunque la primavera ya terminó y la bocina aún no ha sido lanzada, Best Buy Canadá publicó un listado del dispositivo indicando que estaría disponible el 25 de junio. Google todavía no ha confirmado esa fecha, pero su nuevo hub inteligente parece estar cada vez más cerca, y sería una gran noticia si finalmente se concreta.

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