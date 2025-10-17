Google está lanzando una actualización inesperada para los altavoces inteligentes Nest Mini y Audio, y todo gracias a Gemini

Ha llegado una nueva actualización de firmware para los altavoces Google Nest y Audio.

Los propietarios informan de que las luces de sus altavoces ahora parpadean con los colores de Gemini.

La actualización llega una semana antes del lanzamiento de Gemini for Home en Estados Unidos, el 28 de octubre.

¡Sorpresa! Como sabemos, Google anunció recientemente nuevos dispositivos inteligentes para el hogar Nest antes de la llegada de su nuevo asistente "Gemini for Home" a finales de octubre, pues eso no es todo, pues ahora tenemos actualizaciones de firmware para Nest Audio y Mini ya existentes.

Según informa 9to5Google, Google ha incorporado nuevos colores de luces a los altavoces inteligentes mencionados anteriormente para los usuarios del Programa de vista previa de Google (versión 3.77.500695). Cuando se utiliza el comando «Hey Google», la luz de cuatro puntos del altavoz Nest parpadea rápidamente con los colores del arcoíris antes de mostrar su tradicional luz blanca, lo que recuerda a la paleta de colores de la marca Gemini.

Se trata de una diferencia muy sutil, que fue detectada por primera vez por un usuario en X. Los propietarios de Google Nest en Reddit también han compartido una imagen de la nueva actualización (véase más abajo), y muchos han comentado que no sabían que su altavoz podía mostrar luces de colores.

Aunque la actualización es meramente decorativa, demuestra que Google no se ha olvidado por completo de su gama actual de altavoces inteligentes; de hecho, Google ha prometido incorporar Gemini (de alguna forma) a todos los dispositivos domésticos inteligentes que ha lanzado en la última década.

Como se ha mencionado, solo se está implementando para los usuarios con acceso anticipado, pero siempre puedes registrarte en el Programa de vista previa de Google si te interesa. No falta mucho para que Google lance Gemini for Home para sus dispositivos Nest el 28 de octubre, pero, en un principio, solo estará disponible en Estados Unidos.

¿Qué más habrá próximamente?

Dicho esto, esta inesperada actualización no es la única novedad que se avecina para los altavoces inteligentes para el hogar de Google.

Junto con sus nuevos timbres y cámaras de seguridad Nest con tecnología de inteligencia artificial, Google está renovando su altavoz inteligente insignia con un nuevo modelo llamado simplemente Google Home Speaker, dejando de lado el nombre Nest. No saldrá al mercado hasta la primavera de 2026, pero Google ya nos está preparando para su lanzamiento.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además de contar con audio de 360 grados, será el primer altavoz insignia de Google que incorporará la inteligencia de Gemini, lo que te permitirá aprovechar sus amplias capacidades.

No solo podrás hacer preguntas de actualidad y controlar otros dispositivos domésticos inteligentes, sino que Gemini for Home promete ofrecer respuestas más naturales y basadas en la conversación. Gemini for Home también llegará a todos los dispositivos domésticos inteligentes de Google, incluidos Nest Audio y Mini.

Aunque Gemini for Home vendrá con funciones básicas, necesitarás una suscripción a Google Home Premium para aprovechar sus funciones más avanzadas, que te costarán 10 dólares/8 libras al mes o 100 dólares/80 libras al año para el nivel Standard, y 20 dólares/16 libras al mes o 200 dólares/160 libras al año para el nivel Advanced. Aún no se han confirmado los precios para Australia, pero Nest Aware cuesta 15 dólares australianos al mes/150 dólares australianos al año y Nest Aware Plus cuesta 30 dólares australianos al mes o 300 dólares australianos al año.

También puedes leer...

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.