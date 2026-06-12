Google afirma que una "determinada bocina" saldrá finalmente a la venta la próxima semana, lo que supone su primer nuevo centro inteligente en más de seis años

Un ejecutivo de Google ha adelantado la inminente llegada del nuevo Google Home

El nuevo centro de control doméstico inteligente podría salir a la venta ya la próxima semana

Sería la primera bocina/altavoz inteligente de Google en seis años

Llevamos esperando a que Google anunciara un nuevo altavoz Google Home desde que se adelantó el dispositivo en el evento «Made by Google» del gigante tecnológico hace casi un año, y ahora parece que podría estar a punto de llegar, y en cuestión de días.

En un correo electrónico enviado ayer (11 de junio) a los probadores de acceso anticipado de Gemini for Home, Google agradeció a los participantes sus comentarios, que, según la empresa, dieron lugar a más de 2500 correcciones de errores y a un lanzamiento más amplio en 20 países en 10 idiomas diferentes. Google también ha sido constante con las actualizaciones de software, que también vieron el regreso de la tan querida función de conversación continua.

Como señaló 9to5Google, el director de producto de Google Home y Nest, Anish Kattukaran, envió el correo electrónico a los usuarios con el siguiente mensaje:

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"Les escribo desde mi sala de estar, rodeado de los mismos altavoces, pantallas, termostatos y cámaras que hay en muchos de sus hogares. Con más de 100 de mis propios dispositivos domésticos inteligentes conectados a mi alrededor y a mi familia, soy muy consciente del increíble potencial y de los inconvenientes ocasionales de la vida en un hogar inteligente".

Desde que se lanzó el programa de acceso anticipado, ha conseguido la asombrosa cifra de 3,5 millones de inscripciones de usuarios que han querido conocer de primera mano lo que el nuevo altavoz Google Home tendrá para ofrecer, y Kattukaran sigue animando a los usuarios a enviar sus comentarios.

Pero terminó su correo electrónico con lo que parece una confirmación de que el nuevo altavoz Google Home se anunciará la próxima semana.

Al final del correo, Kattukaran dice: "Para aquellos de ustedes que han estado esperando pacientemente un cierto altavoz/bocina… estén muy atentos a su bandeja de entrada la próxima semana", lo cual, en mi opinión, solo puede referirse al lanzamiento de un nuevo Google Home.

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El Google Home contará con sonido de 360 grados y estará disponible en una amplia gama de colores (Image credit: Jacob Krol/Future)

Me imagino que, al igual que nosotros, también has estado muy atento a cualquier indicio del nuevo altavoz desde que la empresa lo anunciara oficialmente en octubre de 2025.

En ese momento, Google adelantó una fecha de lanzamiento para la «primavera de 2026», y técnicamente aún podría cumplir con ese plazo, ya que, aunque la mayoría de la gente se rige por la definición meteorológica de primavera, que es de marzo a mayo en el hemisferio norte, la primavera astronómica no termina hasta el 21 de junio.

Por ahora, el nuevo Google Home Speaker se exhibe de manera destacada en la Google Store, donde puedes registrarte para recibir una notificación por correo electrónico cuando salga a la venta —y hemos tenido una pista sobre cuándo podría ser eso. Best Buy Canadá cometió recientemente un desliz al incluir el dispositivo en su lista con una etiqueta que indicaba la fecha de lanzamiento del 25 de junio.

Poco después, los altavoces Nest Mini y Nest Audio comenzaron a desaparecer misteriosamente de la Google Store y de los minoristas externos, lo que sugería que un nuevo altavoz estaba en camino.

Han pasado seis años desde que Google lanzó el Nest Audio y han cambiado muchas cosas en el ámbito de los mejores dispositivos para el hogar inteligente, tanto en lo que respecta al hardware como al software, por lo que el listón está muy alto. Pero, a juzgar por los comentarios de los usuarios de Gemini for Home y la lista de características del dispositivo en la Google Store, existe la posibilidad de que Google realmente dé en el blanco con este pr

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