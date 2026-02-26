Ahora puedes personalizar la personalidad de Alexa para que se adapte a tus preferencias personales.

Hay tres estilos distintos disponibles: Breve, Tranquilo y Dulce.

Puedes cambiar fácilmente entre ellos para adaptarlos a tu estado de ánimo.

Amazon ha anunciado que Alexa+ ahora puede cambiar la forma en que te habla, con tres nuevos estilos personalizables que te permiten subir o bajar el tono según tu estado de ánimo.

Alexa+ ahora tiene tres estilos de personalidad distintos: Breve, Relajado y Dulce.

Así que, tanto si quieres respuestas rápidas y directas, como una conversación más relajada o algo más cálido y alentador, Alexa te lo ofrece. Por supuesto, nada de esto cambia lo que Alexa hace realmente, solo cambia la forma en que se comunica contigo.

Dicho esto, por los ejemplos que da Amazon a continuación, los tres parecen un poco molestos, en mayor o menor medida.

Brief

Amazon ha dado ejemplos de cómo los nuevos estilos de personalidad responden a la pregunta: «Alexa, ¿cómo estás?».

Brief, como era de esperar, te da la respuesta más breve y directa. Si quieres eficiencia sin rodeos y sin charla trivial, este es tu estilo.

La respuesta de Brief a «Alexa, ¿cómo estás?» es un escueto «Funcionando eficientemente».

Chill

Si buscas un tono tranquilo y relajado, Chill es la mejor opción. Convierte a Alexa en una compañera relajada con un toque desenfadado y ligeramente filosófico.

En respuesta a «Alexa, ¿cómo estás?», Chill responde: «La vida me trata bien, todos los sistemas están en armonía y el universo digital gira en perfecta sincronía».

Sweet

Sweet es tu mayor animadora. Si buscas calidez, entusiasmo y ánimo, este estilo optimista te respalda. Celebra tus victorias y replantea los momentos cotidianos con positividad.

En respuesta a "Alexa, ¿cómo va todo?", responde: "¡Fantástico! ¡Estoy radiante de alegría y lista para hacer que tu día sea increíblemente maravilloso!".

(Image credit: Amazon)

Aquí viene la ciencia

Si tienes curiosidad por saber qué es lo que impulsa estas nuevas personalidades, cada una de ellas se basa en cinco dimensiones interconectadas: expresividad, apertura emocional, formalidad, franqueza y sentido del humor.

El matiz radica en cómo se combinan estas dimensiones. Brief se inclina por una expresividad concisa, una menor apertura emocional y un sentido del humor mínimo, mientras que Sweet apuesta por la calidez y el entusiasmo para lograr una respuesta más emotiva.

Cómo cambiar la personalidad

Cambiar las personalidades de Alexa+ es muy sencillo. Solo tienes que decir «Alexa, cambia tu estilo de personalidad» a tu dispositivo Echo, o seleccionar uno en la aplicación Alexa yendo a tu dispositivo > Configuración del dispositivo > Estilo de personalidad de Alexa y deslizando el dedo por las opciones.

Si quieres volver a la personalidad predeterminada, puedes hacerlo en cualquier momento utilizando el mismo método.

Las ocho voces diferentes de Alexa siguen funcionando junto con estos estilos, por lo que puedes cambiar la voz y la personalidad de forma independiente. En la aplicación Alexa, selecciona tu dispositivo en la pestaña Dispositivos, toca Configuración y, a continuación, en General, elige Voz de Alexa.

Los nuevos estilos de personalidad de Alexa ya están disponibles para todos los clientes de Alexa+.

