Alexa Plus ya está implementándose, pero le faltan 5 funciones muy importantes

Amazon lanzó el acceso anticipado a Alexa+ para usuarios seleccionados, pero faltan algunas funciones

No todas las características mostradas en su evento de lanzamiento de febrero estarán disponibles de inmediato, y en su lugar se implementarán en partes durante los próximos meses.

Si bien Alexa+ solo está disponible en Echo Show 8, 10, 15 y 21, esperamos que llegue a más dispositivos Echo a medida que haya más funciones disponibles.

Cuando Amazon anunció su nuevo asistente de voz Alexa+, mejorado con IA , nos emocionó muchísimo ver por fin cómo se materializaba la respuesta de Amazon a ChatGPT y Apple Intelligence.

Durante el evento de dispositivos de Amazon en febrero, la compañía se enorgulleció de presentar las renovadas funciones de voz e inteligencia artificial de Alexa+, pero un informe de The Washington Post reveló que a Alexa+ le faltan varias funciones útiles. Se irán presentando en oleadas durante los próximos meses, pero en algunos aspectos parece una promesa incumplida.

Durante el evento de Amazon Devices en febrero, Panos Panay demostró algunas características nuevas, pero no todas están disponibles en el acceso anticipado de Alexa+. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

¿Qué le falta a Alexa+?

Amazon prometió una serie de nuevas funciones para Alexa+ que ofrecían una experiencia más interactiva y personal con el asistente de voz, destacando la posibilidad de ofrecer recomendaciones de comida y realizar pedidos a través de Grubhub según tus antojos. Esta función podría ser una gran ayuda para los amantes de la comida indecisos, pero se ha pospuesto hasta nuevo aviso.

Otras funciones generativas útiles han desaparecido del acceso anticipado de Alexa+, como la posibilidad de generar ideas para regalos cuando la presión de la compra se vuelve demasiado intensa, y su función de modo cuentos para niños también se ha retrasado. El Washington Post también ha detectado que Alexa+ no puede identificar visualmente a los familiares en casa (ambas funciones se demostraron en su evento de lanzamiento) y la versión web de Alexa+ tampoco está disponible por ahora.

Según el informe inicial de The Post, Amazon ha declarado que estas funciones no están disponibles en Alexa+ simplemente porque "aún no cumplen con los estándares de Amazon para su lanzamiento al público". Es tranquilizador saber que Amazon planea ampliar las funciones de Alexa+, pero habrá que tener paciencia durante unos meses más.

Entonces, ¿qué se puede hacer con Alexa+?

A pesar de las funciones que faltan, el lanzamiento anticipado de Alexa+ no es del todo decepcionante. Desde que empezó a implementarse ayer (31 de marzo), Alexa+ puede pedir un Uber, buscar productos específicos y redactar correos electrónicos. Aunque tendrás que esperar un poco más para la integración de Grubhub con Alexa+, aún puedes usar el asistente de voz para que te aconseje qué cocinar.

Se puede acceder a Alexa+ por una tarifa de suscripción mensual de $19,99 dólares, pero los miembros de Amazon Prime tendrán acceso completo de forma gratuita.