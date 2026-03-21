SKS: integración tecnológica y personalización para el hogar contemporáneo

Hoy día, los hogares han dejado de diseñarse bajo esquemas genéricos para convertirse en proyectos únicos, pensados a partir de las necesidades, gustos y estilo de vida de cada uno de nosotros. Desde la selección de materiales hasta la iluminación, la distribución y el equipamiento, todo responde a decisiones específicas.

Durante años, este espacio estuvo dominado por electrodomésticos producidos en masa, pensados para encajar en cualquier hogar sin distinción. Sin embargo, esa lógica ha quedado atrás. Esto gracias a que la tecnología doméstica ha comenzado a alinearse con las necesidades individuales, integrándose en propuestas arquitectónicas donde diseño y funcionalidad se desarrollan de manera conjunta.

En este sentido, LG presenta una visión que responde directamente a esta tendencia. ¿Cómo? A través de SKS, su línea de electrodomésticos ultra premium, la cual tuvimos la oportunidad de conocer durante el LG InnoFest 2026 LATAM en Cancún, México. Pero ¿cuál es el objetivo de esta línea? SKS es la apuesta de la compañía por soluciones que se adaptan a distintos estilos de vida. A continuación, te compartimos un poco del impacto que puede tener SKS en nuestros hogares.

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La cocina como extensión del estilo de vida

tecnología interactúa con el usuario. Los nuevos sistemas inteligentes permiten automatizar procesos, identificar patrones de uso y optimizar el funcionamiento de los equipos sin necesidad de intervención constante.

Este enfoque redefine la experiencia cotidiana: la tecnología deja de ser un elemento complejo y se convierte en una herramienta intuitiva que se ajusta a los hábitos de cada persona.

En la cocina, esto se traduce en equipos capaces de gestionar tareas clave como la cocción o la conservación de alimentos, además de integrarse en un mismo entorno conectado. Con la calidad que caracteriza a LG en electrodomésticos de cocina y en refrigeración, el portafolio de SKS contempla desde refrigeradores con control independiente de temperatura hasta cavas de vino con tecnología Wine Cave, diseñada para mantener condiciones estables y reducir factores que puedan afectar la calidad de los vinos.

(Image credit: LG México)

Integración total: diseño sin interrupciones

Para arquitectos e interioristas, este avance tecnológico representa una oportunidad, pero también un desafío: integrar soluciones sofisticadas sin alterar la narrativa visual del espacio.

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La respuesta ha sido clara: apostar por la integración. Electrodomésticos empotrables, superficies continuas y líneas limpias permiten que la tecnología se incorpore de manera discreta, formando parte del mobiliario en lugar de destacar como un elemento independiente.

“SKS combina innovación tecnológica, precisión culinaria e integración de diseño mediante equipos de empotre. En un momento en el que hay un mercado creciente de interiorismo y arquitectura, la tecnología se integra de forma armónica con el entorno de residencias del más alto nivel y en InnoFest presentamos paquetes de soluciones para constructoras y desarrolladores inmobiliarios de alto nivel”, explicó Daniel Aguilar, Director de Comunicación en LG Electronics.

Esta filosofía encaja con una tendencia más amplia en la arquitectura residencial: espacios abiertos, transiciones fluidas entre áreas y una estética basada en la simplicidad.

(Image credit: LG México)

El hogar como ecosistema inteligente

Otro de los pilares de esta evolución es la interconectividad. Los dispositivos del hogar ya no operan de manera aislada, sino como parte de un sistema integral.

A través de plataformas como ThinQ, es posible supervisar, ajustar y coordinar el funcionamiento de distintos equipos desde un solo punto. Esto no solo mejora la eficiencia energética y facilita el mantenimiento, sino que también permite una gestión más inteligente del tiempo y los recursos dentro del hogar.

El resultado es un entorno donde la tecnología trabaja de forma coordinada para simplificar la vida diaria.

Una nueva definición de lujo

(Image credit: LG México)

En paralelo, el concepto de lujo también está cambiando. Si antes se asociaba principalmente con materiales exclusivos o acabados llamativos, hoy se redefine a partir de la experiencia.

El lujo contemporáneo se encuentra en espacios que entienden a sus usuarios, en tecnologías que facilitan la rutina y en diseños que mantienen una estética limpia y atemporal.

Bajo esta perspectiva, la innovación tecnológica deja de ser un complemento y se convierte en parte esencial del diseño arquitectónico. La cocina, en particular, se consolida como el punto donde convergen estos elementos: un espacio que no solo se ve bien, sino que funciona en sintonía con la vida cotidiana.