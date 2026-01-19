Olvídate de la lámpara con forma de dona de IKEA: su nueva lámpara para interior y exterior parece una ganadora asequible y está nuevamente disponible

IKEA lanzó la lámpara de pie Solvinden

Está demostrando ser popular y se vende rápidamente (aún no disponible en México, al menos no en su sitio web)

La lámpara de edición limitada se puede utilizar en interiores y exteriores.

IKEA está renovando sus esfuerzos en el espacio del hogar inteligente de manera seria, y recientemente ha presentado varios nuevos contendientes para nuestra lista de mejores luces inteligentes , y uno de los modelos más impresionantes en la categoría de iluminación ahora está disponible para comprar nuevamente.

La lámpara en cuestión es la lámpara de pie Solvinden de IKEA , puesta a la venta discretamente por el gigante sueco del mueble hace apenas unos días. A pesar de la poca expectación en torno a su lanzamiento, está teniendo mucho éxito entre los compradores y los usuarios de redes sociales .

La lámpara de pie Solvinden puede ser tuya por solo $49,99 dólares (no parece estar disponible en México todavía) y está disponible junto con otras entradas de la gama Solvinden, incluida una lámpara colgante y una lámpara de mesa .

IKEA lo ha etiquetado como "edición limitada", así que no sorprende que se esté vendiendo rápido. Hay informes de que se están agotando las existencias, pero se están reponiendo y, al momento de escribir esto, aparece disponible tanto en EE. UU. como en el Reino Unido.

Modos y estados de ánimo

La lámpara viene montada en una base de acero (Image credit: IKEA)

El principal atractivo de la lámpara de pie Solvinden reside, sin duda, en su elegante, estilizado y arqueado diseño. El soporte y la carcasa exterior presentan un acabado rojo intenso, y la propia luz envuelve el interior del arco.

Tienes tres niveles de iluminación para elegir: fuerte, media y ambiental. Además, es apta para exteriores, con clasificación IP44. No recomiendo colocarla en la parte baja del jardín, pero debería funcionar bien en balcones.

No es una luz inteligente, ya que no se puede controlar desde el teléfono ni programar horarios de iluminación, ni nada parecido. Sin embargo, luce genial, e IKEA promete que aportará profundidad, contraste y un ambiente acogedor a tus espacios.

El equipo de TechRadar también quedó impresionado por la lámpara LED Varmblixt con forma de dona que IKEA presentó en el CES 2026, pero la lámpara de pie Solvinden podría superarla en términos de atractivo general, y si te gusta, cómprala mientras puedas.