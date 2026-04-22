Nueva línea de ollas y sartenes de KitchenAid llega al mercado mexicano

KitchenAid quiere transformar tu cocina con su nueva línea. ¿Lo logrará? A continuación te compartimos todos los detalles.

Así como lo lees, KitchenAid, la marca icónica que ha transformado la forma de crear en la cocina, anuncia el lanzamiento oficial de su nueva línea de ollas y sartenes en México. Esta alianza, hecha por Meyer Cookware de México, busca establecer el círculo de la experiencia culinaria al integrar la cocción de alto rendimiento con los electrodomésticos ya conocidos y utensilios de la marca.

El lanzamiento se basa en una alianza estratégica de valor: mientras Meyer Cookware se encarga de las colecciones de cocción, Whirlpool continúa liderando el segmento de electrodomésticos y Regalos Siglo XXI la comercialización de utensilios. Esta sinergia permite al consumidor mexicano equipar su cocina de manera coherente, bajo los mismos estándares de diseño y durabilidad que caracterizan a KitchenAid.

El artículo continúa a continuación.

El utensilio ideal para las cocinas en México

Meyer apostará por una distribución masiva en México a través de comercio electrónico y de los principales retailers del país, con la meta de que el canal digital generé entre un 20% y 25% de sus ventas. El resto se consolidará en tiendas físicas, apoyado por promotores especializados que ofrecerán asesoría técnica en puntos clave.

Para KitchenAid, México es uno de los pilares de crecimiento en América Latina. Actualmente, el país representa entre 20% y 25% de las ventas de la región, posicionándose, junto con Brasil y Colombia, como los mercados de mayor relevancia a nivel global para la marca

"México es hoy uno de los mercados más relevantes para KitchenAid, no solo por su tamaño, sino por la evolución del consumidor hacia productos de mayor calidad, más saludables y con diseño. Nuestra línea de cookware es un paso natural para consolidarnos como una marca integral en el mundo de la cocina", puntualiza Monica Londono, Gerente de Marketing para Latin America en Meyer

Conexión natural inmediata

Estas nuevas colecciones responden a la ingeniería de alto rendimiento y también responden a las tendencias globales de interiorismo, en donde los colores y diseños, que están inspirados en la naturaleza, proponen innovación y una versatilidad total del fuego al horno.

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Stonewash: edición especial de acero inoxidable inspirada en la belleza de las superficies desgastadas de forma natural como la piedra de río. Cuenta con un acabado cepillado y texturizado diseñado para aportar una elegancia orgánica y rústica a las cocinas modernas. Su estructura es de cinco capas de extremo a extremo que brinda una conducción y retención del calor excepcional con inducción para todo tipo de estufa.

(Image credit: Meyer)

Evergreen: inspirado en la maravilla de lo silvestre al interior del hogar. Su estética inspirada en la naturaleza combina exteriores en un verde bosque profundo con utensilios con acabados de madera de nogal, para una experiencia culinaria refinada y creativa. Esta colección de ollas y sartenes de anodizado duro con acabados refinados combina una construcción duradera, tonos verdes profundos e interiores de cerámica fáciles de limpiar; diseñada para celebrar el poder emocional de la naturaleza y permitirle cobrar vida en la cocina.

(Image credit: Meyer)

Agave: alineada con las tendencias del "Worth Global Style Network": Agave es de un color azul verdoso, fresco y regenerador, evoca la riqueza diversa y la capacidad de asombro de la naturaleza. Un tono equilibrado, ni demasiado cálido ni demasiado frío. La colección de ollas y sartenes KitchenAid en aluminio anodizado duro de alta durabilidad con antiadherente cerámico fácil de limpiar, lo que la convierte en la herramienta perfecta para cualquier comida, en cualquier tipo de estufa. Estas innovaciones son para inducción y elaboradas con materiales libres de PFOA y PFAS. image.png

(Image credit: Meyer)

Las ollas y sartenes son más que utensilios, son una extensión de la cocina pensada para acompañar desde las recetas más simples hasta los momentos más especiales.

Los favoritos de los mexicanos

En México, el auge de la cocina en casa impulsado por cambios en hábitos de consumo, mayor interés por la salud y una búsqueda de experiencias más personales está transformando la categoría.

"Hoy, los consumidores ya no solo compran utensilios funcionales: buscan diseño, durabilidad y beneficios tangibles para su bienestar. Aunque el gasto varía por nivel socioeconómico, en los hogares urbanos de México se estima un promedio de 17 utensilios de cocina por hogar, pero ahora la decisión de compra se inclina hacia calidad sobre volumen", asegura Monica.

Entre las principales tendencias en la elección de utensilio de cocina para los mexicanos destacan:

Salud: preferencia por materiales libres de químicos como PFAS, PFOA, plomo o cadmio.

Durabilidad: inclusión de tecnologías como el anodizado duro (hasta 8 veces más resistente que el aluminio tradicional).

Versatilidad: la estética permite llevar el producto directamente de la estufa a la mesa.

Desempeño: la distribución uniforme del calor para resultados más profesionales.

En términos de materiales, según KitchenAid el acero inoxidable lidera con una participación relevante del mercado y según con Mordor Intelligence este material tuvo una cuota del mercado consolidada del 34.12 % en 2025.