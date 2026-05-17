Novedades de Lego para junio: más de 23 nuevos sets que te encantarán, entre los que se incluyen una leyenda del fútbol, el emblemático perfil urbano de una ciudad y mucho más

Ya hay demasiados sets en la lista de deseos de Lego, y el lanzamiento de la marca de ladrillos para junio de 2026 no ayuda en absoluto. Se avecinan 16 nuevos sets, y ya se pueden hacer pedidos por adelantado. Varios de ellos están más orientados a los constructores más jóvenes, pero entre los sets dirigidos a adultos hay un par que tienen el potencial de convertirse en clásicos modernos.

Empezaré por el que está en boca de todos: la bicicleta de carretera Lego Icons. De hecho, es el primer set de la marca dedicado exclusivamente a una bicicleta de carretera, y no se ha quedado a medias: cuenta con 1015 piezas, cuesta 129,99 dólares y mide más de 14 pulgadas / 36 cm de altura. Por supuesto, hay muchos detalles encantadores, desde la diminuta botella de agua extraíble hasta los neumáticos de goma y la luz de freno, pero probablemente lo más genial es que la transmisión realmente funciona. Este set estará disponible a partir del 1 de junio, con entrega a partir del día siguiente, así que hay tiempo de sobra para comprar uno como regalo del Día del Padre si tu papá es fanático del ciclismo.

Otra novedad destacada es el set Lego Architecture de la ciudad de Nueva York. Este kit de 1465 piezas se convierte en una escena nocturna con el Big Apple como telón de fondo, e incluye lugares emblemáticos como Central Park, el Empire State Building y el Met, además de la tentadora promesa de un huevo de Pascua más por descubrir.

También vi a una leyenda del fútbol inmortalizada en ladrillos antes del Mundial de este verano, y un nuevo y divertido set de Lego Botanical ambientado en el bosque. Desplázate hacia abajo para verlos más de cerca, además de otros sets nuevos para junio de 2026...

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I also spotted a soccer legend immortalized in bricks ahead of this summer's World Cup, and a whimsical new woodland Lego Botanical. Scroll down for a closer look at all of these, plus more new sets for June 2026...

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