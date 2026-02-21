Mercado Libre trae en exclusiva a México la colección Tommy Hilfiger x Cadillac Formula 1

¡La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y con ella, el debut oficial de Cadillac junto a "Checo Pérez".

En este contexto, piezas de la colección oficial Tommy Hilfiger x Cadillac Formula 1 Team llegan a Mercado Libre a partir del 21 de febrero, disponible en exclusiva frente a otros marketplaces y dentro de la tienda oficial de Tommy Hilfiger en la plataforma. En esta primera fase estarán disponibles cuatro modelos de playeras y seis modelos de gorras para hombre y mujer con siluetas versátiles y una paleta dominada por negro, blanco y rojo.

Este lanzamiento marca el inicio de la llegada oficial de la colección a México. Durante marzo se incorporarán progresivamente nuevas piezas, acompañando el inicio formal de la temporada 2026 de Fórmula 1.

La colección estará disponible exclusivamente a través de Mercado Libre, en modalidad Full, es decir, que el producto podrá llegar en 24 horas o menos en 28 ciudades del país para garantizar una experiencia de compra eficiente y confiable.

Un lanzamiento que fortalece el territorio F1 de Mercado Libre

La llegada de esta colección se integra al ecosistema que Mercado Libre ha venido construyendo alrededor del automovilismo internacional, incluyendo su reciente patrocinio a Sergio “Checo” Pérez, una de las figuras más representativas de este deporte en México.

El crecimiento sostenido de la afición mexicana por la Fórmula 1 ha impulsado una mayor demanda por productos oficiales vinculados al deporte. En este contexto, el marketplace amplía su oferta con piezas que conectan directamente con esa comunidad.

Con esta incorporación, Mercado Libre consolida su propuesta como punto de encuentro para los entusiastas del automovilismo y del estilo deportivo, integrando moda, cultura racing y marcas icónicas en un solo lugar.