¡Sal de vacaciones y protege tu hogar con TP-Link!

¿Esta "Semana Santa" tienes pensado salir de vacaciones, pero te preocupa dejar solo tu hogar? No te preocupes, TP-Link tiene la solución, se trata de su nueva cámara de seguridad Wi-Fi Tapo C200C, la cual está diseñada para brindar protección y tranquilidad en todo momento.

La Tapo C200C, con su tecnología avanzada, se convierte en una aliada confiable para la seguridad del hogar. Con características como resolución HD 1080p, cobertura Pan/Tilt y visión nocturna, permite monitorear en tiempo real cada rincón del hogar, incluso en condiciones de poca luz. Su capacidad para detectar movimiento y enviar alertas al smartphone del usuario asegura que cualquier actividad inusual sea reportada de inmediato.

Además, la Tapo C200C es fácil de instalar y configurar. Se controla desde la aplicación Tapo, que te permite acceder a las imágenes en vivo, reproducir grabaciones y ajustar la configuración desde cualquier lugar. Compatible con asistentes de voz como Google Assistant y Amazon Alexa, esta cámara ofrece un nivel adicional de comodidad para el usuario.

