Shark acaba de lanzar dos nuevos dispositivos diseñados para eliminar la suciedad de tu rostro y dejarte radiante

El kit facial para uso doméstico de Shark incluye los dispositivos FacialPro Glow y DePuffi.

FacialPro Glow utiliza fórmulas para hidratar y eliminar las impurezas.

DePuffi tiene una placa que se calienta o enfría mucho para reafirmar y calmar la piel.

¿Eres de las o los que ama cuidar su rostro? De ser así, esta es una excelente noticia para ti, pues Shark lanzó un nuevo kit que permite realizar tu propio tratamiento facial de lujo, sin salir de casa.

No se trata solo de lociones y pociones (aunque hay dos fórmulas especialmente desarrolladas que forman parte de la oferta): incluye dos gadgets poco comunes diseñados para ayudar a purificar, esculpir, reafirmar y, en general, dejarte con un aspecto más radiante que nunca. Se trata del Shark FacialPro Glow y el DePuffi.

Esta marca es quizás más conocida por fabricar algunas de las mejores aspiradoras del mercado, pero también se está labrando un nombre en el sector de la belleza. El Shark FlexStyle es una popular alternativa al Dyson Airwrap, y la mascarilla de terapia de luz Shark CryoGlow ha causado sensación desde su lanzamiento a finales del año pasado.

Hace unos meses tuve la oportunidad de probar el nuevo kit facial en los laboratorios de Shark en Londres y, como no soy una gran aficionada al cuidado de la piel, abordé la experiencia con un sano escepticismo. Al final, no me convenció del todo, pero me enamoré perdidamente de la herramienta DePuffi. Si consigo superar su estúpido nombre, seré la primera en comprar uno cuando se lance como gadget independiente.

Pero me estoy adelantando. ¿Cómo funciona el kit facial para uso doméstico de Shark? El proceso completo dura unos 10 minutos. Primero hay que preparar la piel aplicando el «gel exfoliante Derm Detox AHA + BHA» para eliminar las células muertas. A continuación, se utiliza la herramienta FacialPro Glow, que cuenta con dos depósitos, uno limpio y otro sucio, y una selección de boquillas.

Se pasa la boquilla por el rostro siguiendo unos patrones establecidos y se pulveriza el contenido del depósito limpio (agua al principio y, a continuación, "hidratante Hydro Infuse BHA" en la segunda ronda) mientras se succiona la piel para limpiarla.

Una vez terminado, Shark te invita a abrir el depósito de agua sucia y "descifrar tu suciedad". El agua de mi depósito estaba bastante turbia, pero no estoy segura de cuánto era suciedad, grasa y piel muerta que el FacialPro Glow me había extraído y cuánto era simplemente producto.

Recuerdo que esperaba/quería un poco más de potencia de este aparato. La succión es comprensiblemente bastante suave y, combinada con el hecho de que la boquilla es bastante pequeña, no me pareció que fuera la limpieza más profunda. Quizás fue solo porque el centro de Londres estaba más caliente que el sol el día que fui y me sentía especialmente sudorosa y asquerosa antes de entrar, pero sentí que me habría venido bien algo más enérgico.

Me impresionó mucho más el DePuffi, que se puede utilizar al principio o al final del proceso. Este dispositivo se inspira en el gua sha, la técnica tradicional china que consiste en raspar la piel con un objeto romo para estimular la circulación. En este caso, el proceso se potencia con la incorporación de la terapia de frío y calor. Básicamente, el DePuffi tiene una placa que puede calentarse o enfriarse en cuestión de segundos.

Al parecer, la combinación del raspado y las temperaturas extremas ayuda a relajarse, mejora el aspecto del rostro y favorece una mayor absorción de los productos aplicados en las etapas anteriores. En concreto, los ajustes de frío sirven para desinflamar, definir y ayudar a lucir un aspecto más despierto, mientras que los ajustes de calor estimulan la circulación y ayudan a relajarse.

Lo único que sé es que me sentó muy bien. La herramienta puede cambiar de caliente a fría muy rápidamente, las temperaturas alcanzadas son satisfactoriamente extremas sin resultar desagradables (se puede elegir entre tres ajustes de calor y tres de frío) y su uso es increíblemente relajante.

Actualmente, DePuffi solo se vende como parte del kit facial completo, pero está previsto que se incorpore a la gama Shark como producto independiente en una fecha posterior. Por si te lo estás preguntando, el nombre sigue la convención utilizada por la división de cocina de Shark, Ninja, conocida por productos como la freidora Ninja Crispi y la máquina de bebidas Ninja Slushi. Sin embargo, la mayoría de la gente no sabe que Shark y Ninja son la misma marca, por lo que aquí suena especialmente incongruente.

Shark FacialPro Glow tiene un precio de venta al público de 399,99 dólares/299,99 libras esterlinas para el kit básico. Ya está disponible para su compra directamente en Shark UK y «próximamente» en Shark US.

