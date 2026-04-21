Olvídate de los secadores de pelo de hotel que hacen ruido: el Dyson Supersonic Travel es tan pequeño que cabe en tu equipaje de mano

El Dyson Supersonic Travel es un secador de pelo ligero y compacto

Es compatible con los mismos accesorios que los secadores Supersonic de tamaño normal

Se adapta automáticamente al voltaje del país que estés visitando

Dyson ha lanzado un nuevo secador de pelo de viaje lo suficientemente pequeño como para llevarlo en el equipaje de mano y que se puede usar con total seguridad en cualquier parte del mundo. El Dyson Supersonic Travel es un 32 % más ligero y un 25 % más pequeño que el Dyson Supersonic original (lanzado en 2016), pero sigue ofreciendo un control inteligente de la temperatura para evitar daños

Si ya tienes un secador de pelo Dyson Supersonic o Supersonic Nural, te alegrará saber que el nuevo modelo de tamaño de viaje es compatible con todos los mismos accesorios, así que no tendrás que prescindir de tu difusor favorito, tu peine de púas anchas o tu boquilla alisadora.

Los accesorios se fijan con imanes para que puedas colocarlos y quitarlos fácilmente, y tu secador Supersonic reconocerá cuál está colocado en ese momento. Cuando probamos el Supersonic original, nos impresionó especialmente el accesorio Flyaway, que doma los cabellos rebeldes con la misma tecnología que el Dyson Airwrap.

El artículo continúa a continuación.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Dyson) (Crédito de la imagen: Dyson)

El voltaje puede ser un problema cuando viajas con aparatos eléctricos, pero el Dyson Supersonic Travel se adapta automáticamente al país que visitas, por lo que puedes llevarlo por todo el mundo sin preocuparte de dañar el motor o de que su rendimiento sea deficiente.

Durante el peinado, el Dyson Supersonic Travel mide la temperatura del flujo de aire 100 veces por segundo para garantizar que tu cabello no se sobrecaliente, lo que puede causar daños con el tiempo —un cambio bienvenido respecto a los secadores de pelo de hotel, que tienden a soplar aire tibio sobre tu cabello o a abrasarlo con calor.

El Dyson Supersonic Travel ya está disponible para su compra directamente en Dyson por 249,99 £ (unos 340$ / 470 AU$ dólares). La empresa aún no ha anunciado las fechas de su lanzamiento internacional, pero aquí actualizaremos cualquier novedad.

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