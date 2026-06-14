Probé los trucos para el cabello más virales de TikTok: ¿cuáles realmente valen la pena?

Aquí encontrarás una selección de trucos para el cabello que abarcan diferentes tipos de cabello, peinados y niveles de esfuerzo (y habilidad).

La mayoría se pueden hacer con cosas que ya tienes en casa; se necesita muy poco equipo especializado.

Si solo vas a aprender uno, que sea el truco de la cola de caballo súper rápida.

Los peinados sin calor y las técnicas de secado más inteligentes pueden marcar una gran diferencia en la definición de los rizos y el frizz.

El algoritmo de TikTok es muy bueno para hacer que un video de 30 segundos parezca una revelación en materia de peinados, y mi ego me repite una y otra vez que puedo hacer peinados que mis dedos torpes y mi cabello fino dicen que no es posible.

En un intento por romper este ciclo y dejar de recurrir cada mañana a un moño desordenado y apresurado, he pasado el último mes poniendo a prueba los trucos para el cabello más virales de TikTok.

Los resultados fueron variados —algunos me han cambiado la vida; otros han puesto a prueba mi paciencia— y a continuación te presento mi selección de trucos que abarcan diferentes tipos de cabello, peinados, esfuerzo y habilidad.

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La mayoría de ellos también usan cosas que probablemente ya tengas en casa y, si yo puedo hacerlo, ¡creo que cualquiera puede!

El truco ultrarrápido para hacerte una cola de caballo

La cola de caballo baja es probablemente el primer peinado que la mayoría de la gente aprende a hacerse cuando empieza a peinarse. Es un clásico sencillo, pero puede resultar un poco aburrido después de un tiempo.

Si tienes el cabello fino, la cola de caballo baja puede quedar sin volumen, o si lo llevas a la altura de los hombros, puedes acabar pareciéndote a uno de los padres fundadores...

Este truco para el cabello, de Ava Scudillo, ha sido visto más de 9.5 millones de veces y solo toma unos minutos.

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Recoge la mitad superior del cabello sin apretar con una pinza (cualquier pinza sirve)

Divide el cabello restante en dos y lleva cada lado por encima de los hombros

Suelta el cabello que tenías recogido con la pinza

Enrolla y enrolla las dos secciones de los hombros alrededor de la parte posterior de la cabeza y llévalas hacia adelante de nuevo

Vuelve a sujetar la mitad superior con una pinza

Lleva las secciones hacia atrás y fíjalas con una liga para el cabello

Deja que el cabello que tenías recogido con la pinza caiga en su lugar

Queda mejor en el cabello un poco más largo, simplemente porque hay que poder separar bien las mechas, pero a mí me quedó bien con mi cabello de largo medio y no hace falta tener mucha destreza con las manos. Si sabes usar una pinza y una liga para el cabello, ¡podrás dominar este truco! Además, la idea es que se vea elegante y desenfadado, así que no hace falta ser muy preciso.

El truco para un semirrecogido con mucho volumen

Es un truco para el cabello un poco más complicado que el de Ava Scudillo, pero este peinado de la influencer Audrey Victoria —una vez que se domina— se ve mucho más profesional de lo que el nivel de dificultad podría sugerir.

También es ideal para darle un toque especial a un semirrecogido de todos los días o para añadir volumen a una cola de caballo si tienes el cabello fino.

Recógete la mitad del cabello en una cola y deja la otra mitad suelta

Afloja un poco la cola y deja un pequeño hueco justo por encima de donde queda la cola

Pasa la base de la cola por ese hueco para crear un giro

Haz otra cola más pequeña, a medio recoger, justo por debajo de la original

Ahora pasa esa segunda cola hacia arriba por el hueco original que creaste con la primera

La parte más complicada es el pequeño giro en la base de la primera cola de caballo, pero cualquiera que haya crecido en los años 90 estará familiarizado con esta técnica y solo se necesitan un par de intentos para practicar.

Para que sea aún más fácil, te recomiendo practicar el giro primero en una sola coleta antes de añadir la segunda. Así podrás hacerte una idea de cómo debe sentirse entre tus dedos.

Al igual que el truco de la coleta rápida, el resultado debe parecer descuidado y casi desordenado, así que es otro peinado que perdona los errores.

El truco de la pinza de pelo para el cabello corto

Las pinzas de garra son uno de los accesorios para el cabello más fáciles de usar y pueden convertir una simple cola de caballo en un peinado elegante en cuestión de segundos.

Sin embargo, esto solo funciona realmente si tienes suficiente cabello para que caiga y fluya a los lados de la pinza. Si tu cabello es fino o corto, no se logra el mismo efecto.

Por eso este truco de Katy McBride es tan genial. Da la impresión de que tienes mucho más cabello y es casi tan rápido como el método original.

Hazte una coleta o un moño desordenado a media altura

Hazte otra coleta en la parte inferior del cabello

Sube la coleta inferior y fíjala debajo del moño desordenado con una pinza de garra

Si quieres que este look resulte aún más llamativo, saca algunos mechones del moño desordenado o afloja todo el peinado para darle más volumen.

El truco del pelo detrás de las orejas

Llevar el pelo suelto está genial hasta que los mechones se te meten en los ojos o te hacen cosquillas en la cara.

Ponérselo detrás de las orejas es una solución, pero o bien no se queda en su lugar, o te queda una marca con forma de oreja cuando, inevitablemente, vuelve a caer hacia adelante. Sujetarlo con horquillas es otra opción, pero que se vean las horquillas a menudo puede arruinar el look general.

La tiktokera Melise Krem tiene el truco de cabello perfecto que resuelve este problema.

Separa dos mechones en la parte delantera de la cara, a ambos lados de la raya.

Fíjalos con dos gomas pequeñas, a ser posible del mismo color que tu cabello.

Afloja ligeramente cada goma y deja un pequeño hueco justo por encima de donde queda la cola de caballo.

Pasa la base de la cola de caballo por esos huecos para crear un giro.

Aprieta cada goma para que quede detrás de la oreja.

Lleva el resto del cabello hacia adelante.

Lo mejor de este truco es que funciona con casi cualquier largo de cabello, a menos que tengas un corte pixie o similar, claro está.

Otro truco consiste en usar una plancha o un rizador para quitar las gomas de pelo pequeñas. En lugar de tirar de la goma (y de un mechón de tu cabello con ella), coloca una herramienta de peinado caliente cerca de la goma y el calor hará que se rompa. En la mayoría de los casos, ni siquiera necesitas tocarla, y luego solo tienes que tirar la goma rota.

Rizos fáciles sin calor: que realmente son fáciles

Ya he perdido la cuenta de cuántas veces he intentado dominar la tendencia de los rizos sin calor, que consiste en enrollarse el cabello durante la noche para despertarse con unos rizos listos para lucir.

También he comprado varios kits para rizos sin calor, pero o no logro enrollar mi cabello lo suficientemente bien, o es imposible dormir con todos esos clips y trenzas. Especialmente porque duermo de lado.

Sin embargo, gracias a este TikTok de Alexandra Haraldsson, creo que finalmente lo he logrado. Todo lo que necesitas son un par de calcetines limpios.

Divide tu cabello en mechones; el número y el tamaño dependerán de cuántos rizos quieras y de cuántos calcetines tengas.

Coloca la punta del calcetín en las raíces y sujétala con una pinza.

Envuelve un mechón de cabello alrededor del calcetín: cuanto más apretado lo enrolles, más marcados quedarán los rizos.

Cuando llegues al final del calcetín, dale la vuelta para que quede sobre el rizo que acabas de crear. La parte superior elástica del calcetín debería mantenerlo en su lugar, o puedes asegurarlo aún más con una horquilla

Repite el proceso en el resto de la cabeza y vete a dormir

Por la mañana, quítate los calcetines y ¡listo!

Si usas calcetines de algodón, es posible que tu cabello quede un poco encrespado al desenredarlo.

Yo lo solucioné echándome unas gotas de aceite capilar en las manos y pasando los dedos por cada rizo. Evita usar un cepillo, ya que esto puede empeorar el encrespamiento (según mi experiencia).

Si tu cabello aún está ligeramente húmedo, usa un difusor o un secador de pelo en la velocidad más baja.

La trenza francesa falsa definitiva

No tengo la habilidad, la paciencia ni el tipo de cabello que hace que las trenzas francesas se vean tan naturales y bonitas, pero incluso yo puedo hacer este truco de peinado con una trenza francesa falsa de Logan Rae Hill.

En lugar de intentar manejar tres mechones, empieza esta trenza con dos en la parte delantera de la cara y luego retuércelos hacia atrás hasta llegar al final.

Separa dos mechones de cabello en la parte delantera de la cara

Enrolla uno sobre el otro

Añade más cabello al primer mechón y enróllalo sobre el segundo

Añade más cabello al segundo mechón y enróllalo sobre el primero

Continúa hasta llegar a la nuca y que se te acabe el cabello extra para añadir a los mechones

En este punto, enrolla cada mechón una vez sobre sí mismo y, luego, envuelve el mechón enrollado sobre el otro

Repite hasta llegar al final de tu cabello y asegúralo con una liga

Esto parece (y suena) mucho más complicado de lo que es. La clave está en asegurarse de que los giros iniciales queden bien apretados y lo más planos posible, pero a medida que avanzas hacia atrás puedes irlo haciendo de forma más relajada y suelta.

También puedes volver atrás y aflojar cada sección después de atar el cabello, si queda demasiado plano o si quieres más volumen.

Lo más difícil es tratar de mantener los mechones del mismo grosor, pero incluso así, eso puede mejorar el aspecto general, así que no es algo por lo que debas preocuparte.

El método "plopping" para conseguir unos rizos perfectos

Si tienes el cabello rizado u ondulado, probablemente hayas oído hablar del término «plopping». Incluso aunque nunca lo hayas probado.

En lugar de secarte el cabello a toda prisa con una toalla y correr el riesgo de aplastar los rizos naturales o aumentar el frizz, el «plopping» consiste en inclinar el cabello mojado hacia adelante sobre una toalla de microfibra o una camiseta de algodón y envolverlo.

La idea es que secarlo de forma más suave reduce el frizz y, al mismo tiempo, mantiene tus rizos definidos.

Como muestra Kiana Davis en el TikTok de arriba, también es relativamente fácil de hacer.

Coloca la toalla o la camiseta sobre una mesa

Inclínate hacia adelante y deja caer el cabello sobre ella

Envuelve la parte inferior de la camiseta o la toalla alrededor de la frente

Recoge con cuidado el cabello dentro del resto de la toalla o camiseta y envuélvelo sin apretar alrededor de la cabeza

Una vez seco, o cuando aún esté húmedo, retira la toalla o la camiseta

Es recomendable aplicar al cabello la mayor fijación posible antes de envolverlo en la toalla, ya sea con geles o espumas, para maximizar la definición, mantener la hidratación y reducir el frizz, y para que los rizos se mantengan en su lugar una vez que te quites la toalla.

Puedes dejar actuar el plopping durante media hora o toda la noche, dependiendo de tus planes, y si, al quitarte la toalla, tus rizos aún están húmedos, puedes secarlos con un difusor o dejarlos secar al aire.

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