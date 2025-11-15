¿Qué es el Dyson Airwrap Co-anda 2x y en qué se diferencia del Airwrap?

A principios de este año, Dyson lanzó el Dyson Airwrap Co-anda 2x. Si te preguntas en qué se diferencia exactamente del Airwrap normal y si vale la pena comprarlo, este artículo te ayudará a aclararlo.

El Airwrap Co-anda 2x se basa en el mismo principio que cualquier otro Airwrap: utiliza un fenómeno llamado efecto Coanda para hacer que los mechones de cabello húmedo se enrollen alrededor del cilindro, dándoles forma de rizos mientras se secan. El proceso utiliza mucho menos calor que una tenaza rizadora tradicional, por lo que es mejor para tu cabello a largo plazo.

Antes del lanzamiento del Co-anda 2x, la última versión del moldeador era el Dyson Airwrap i.d.. La gran mejora de ese modelo fue la incorporación de un interruptor i.d.curl que activa una secuencia automatizada de envoltura > rizo > aire frío que elimina todo el esfuerzo (y el tiempo) del peinado. En este momento, lo considero el mejor moldeador de cabello del mercado... pero aún no he tenido la oportunidad de probar la nueva versión.

El Airwrap Co-anda 2 no solo introduce un guion donde nunca antes había existido, sino que también añade un motor más potente, memoria para los accesorios y un nuevo accesorio que permite alisar el cabello mojado. Todo ello en un moldeador que también es más ligero y compacto que el Airwrap i.d.

Sigue leyendo para obtener más información sobre el Dyson Co-anda 2x y saber si deberías plantearte comprarlo o no.

Dyson Airwrap Co-anda 2x: precio y disponibilidad

Precio de lista: 749,99 $ / 579,99 £ / 999 AU$

Lanzamiento: verano de 2025

El Airwrap Co-anda 2x se presentó en Estados Unidos y Reino Unido a principios de julio de 2025 (de hecho, ya estaba a la venta en Corea en ese momento, pero la noticia aún no había llegado al extranjero). Ese mismo mes salió a la venta en Estados Unidos y en septiembre llegó al mercado británico. Ahora está ampliamente disponible a nivel internacional, tanto directamente a través de Dyson como de determinados distribuidores externos.

El precio del Airwrap Co-anda 2x es de 749,99 dólares en Estados Unidos, 579,99 libras en Reino Unido y 999 dólares australianos en Australia.

Se trata de un aumento de precio considerable en comparación con el Airwrap i.d., que cuesta 649,99 dólares en Estados Unidos, 479,99 libras en Reino Unido y 849 dólares australianos en Australia. Esa versión sigue estando disponible como parte de la línea principal de Dyson.

También hay un par de Airwraps más antiguos, conocidos normalmente como Airwrap Origin. Estos aparecen ocasionalmente en el sitio web de Dyson AU, pero por lo general solo están disponibles a través de terceros minoristas.

Dyson Airwrap Co-anda 2x especificaciones

Swipe to scroll horizontally Modelo: Airwrap Co-anda 2x Airwrap i.d. Voltaje: 1,700W 1,300W Ajustes de temperatura: 3 + un botón de aire frio 2 + un botón de aire frio Ajustes de velocidad: 3 3 Cable de alimentación: 2m / 6.6 ft 2m / 8.5 ft Tamaño sin accesorios (L x A): 10.3 x 1.7 x 1.5in / 29.2 x 4.4 x 3cm 10.7 x 1.9 x 1.6in / 27.2 x 4.8cm Peso sin accesorios: 2.1 lbs / 0.7kg 1.4 lbs / 0.6kg Flujo de aire: 13.7 l/s 13.5 l/s

Dyson Airwrap Co-anda 2x: Diseño

El Airwrap Co-anda 2x es más pequeño y ligero que su predecesor, pero también más potente. (Aunque resulta confuso, el peso que aparece en la sección de especificaciones de los productos no parece respaldar esta afirmación; no estoy seguro de qué ha pasado ahí). Para lograrlo, se ha rediseñado por completo la mecánica interna, y el Co-anda 2x incorpora un motor «Hyperdymium 2» que puede girar nueve veces más rápido que el motor de un coche de Fórmula 1. Dyson afirma que puede proporcionar el doble de presión de aire y un 30 % más de potencia que el Airwrap i.d., sin ser más ruidoso.

(Image credit: Dyson)

Para evitar que tengas que estar jugando con los ajustes mientras te peinas, Dyson ha añadido una memoria para los accesorios. Los accesorios tienen sensores RFID que permiten al secador reconocer cuál está acoplado. A continuación, cambiará automáticamente a los ajustes de temperatura y velocidad del aire recomendados (la primera vez) o a los últimos utilizados (a partir de entonces) con cada accesorio.

He utilizado esta función en el Dyson Supersonic Nural y me ha parecido que realmente facilita el proceso de peinado. Es especialmente útil si tu rutina implica cambiar entre varios accesorios.

(Image credit: Dyson)

Mi parte favorita del Airwrap i.d. es la función i.d.curl, que inicia una secuencia de rizado automática con solo pulsar un botón. Esa función sigue estando presente aquí, y ha sido ligeramente mejorada: los cilindros pueden detectar cuándo el cabello está completamente enrollado y es el momento de pasar a la parte de rizado de la secuencia. Eso debería ahorrar tiempo si tienes mucho cabello que peinar.

Tienes un ajuste de temperatura adicional para un mayor control. El i.d. tenía dos opciones de calor más un chorro de aire frío, mientras que el Co-anda 2x tiene tres. Me frustra un poco ver que los botones que controlan estos ajustes parecen haberse reducido: en lugar de los botones grandes y fáciles de usar del i.d., el 2x tiene los mismos interruptores diminutos que me parecían tan molestos en el secador de pelo Dyson Supersonic r.

Dyson Airwrap Co-anda 2x: accesorios

En muchas marcas de productos para el cuidado del cabello, los accesorios parecen ser algo secundario. No es el caso de Dyson, y me alegró (aunque no me sorprendió) ver que se ha renovado la selección de accesorios para el Coanda 2x.

Quizás la novedad más destacable sea el AirSmooth, que básicamente convierte tu Airwrap en un Dyson Airstrait. Dos placas sin calentar se unen y lanzan aire a los mechones de cabello atrapados entre ellas, alisándolos y enderezándolos mientras se secan. Cuando llegas a la punta del cabello, las placas se separan automáticamente. Este accesorio ayuda a reposicionar el Airwrap, pasando de ser principalmente una herramienta para rizar el cabello a un auténtico multistyler.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Dyson) (Crédito de la imagen: Dyson)

También hay una gran variedad de accesorios, incluyendo barriletes rizadores de diferentes tamaños y cepillos redondos para alisar o dar volumen. Para el cabello rizado o crespo, hay un peine de tensión y un difusor de dos partes, y para el cabello naturalmente lacio hay un alisador de pelos rebeldes.

En Estados Unidos y Reino Unido, Dyson vende dos opciones de paquetes: uno dirigido al cabello naturalmente lacio u ondulado, y otro al cabello rizado o crespo, con accesorios a juego. En Australia, parece que solo hay una opción de paquete, aunque se pueden comprar otros accesorios por separado.

¿Debería comprar un Dyson Airwrap Co-anda 2x?

Basándome en lo que sé sobre el Dyson Airwrap Co-anda 2x, estas son las personas a las que recomendaría (y no recomendaría) que consideraran comprarlo...

No compres si...

Quieres crear peinados rizados y lisos <p>El accesorio alisador AirSmooth es una mejora importante y ayuda a justificar el costo si eres de los que antes pensaban en invertir en un Dyson Airstrait por separado. El accesorio alisador AirSmooth es una mejora importante y ayuda a justificar el costo si eres de los que antes pensaban en invertir en un Dyson Airstrait por separado.

Utilizas una variedad de accesorios <p>La memoria de accesorios ayuda a facilitar el proceso de peinado y te evita tener que perder tiempo con los ajustes. La memoria de accesorios ayuda a facilitar el proceso de peinado y te evita tener que perder tiempo con los ajustes.

Compra si...

Tienes el cabello más corto o más fino <p>Es probable que no notes las mejoras en el peso y el proceso de rizado si no dedicas mucho tiempo al peinado; un Airwrap i.d. se adaptará perfectamente a tus necesidades. Es probable que no notes las mejoras en el peso y el proceso de rizado si no dedicas mucho tiempo al peinado; un Airwrap i.d. se adaptará perfectamente a tus necesidades.