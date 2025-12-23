Las tres mejores cafeteras de este 2025

Este es posiblemente el mejor momento para invertir en una nueva cafetera para casa.

El café frío fue la novedad más popular, con máquinas de todos los precios que prometían café de filtro frío y espresso de sabor suave en tan solo dos minutos, y muchas lo conseguían. Un par de marcas hicieron trampa creando opciones de "cold brew" que simplemente vierten un poco de espresso caliente sobre una taza de hielo (no es lo mismo), pero en general, los resultados han sido equilibrados y suaves.

De hecho, este año se lanzaron tantas cafeteras excelentes que fue difícil elegir nuestras favoritas. Hay tres que realmente destacaron y son estas...

Mejor máquina para un espresso

Jura J10

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Si el dinero no fuera un problema, la Jura J10 es la que más nos gustaría tener en la cocina. Cuando decimos que es una cafetera premium, no bromeamos: su precio de lista es de unos $2300 dólares .

En primer lugar, la J10 prepara un espresso excepcional con mínima intervención, calculando el tamaño de molienda y el tiempo de preparación óptimos para cada grano, moliendo sorprendentemente silenciosamente y dispensando un espresso perfecto en todo momento. Mis granos de siempre nunca han sabido tan bien.

Si deseas un espresso o un americano, coloca tu taza debajo del dispensador principal en el centro de la máquina y el menú mostrará una lista de bebidas sin leche. Colóquela debajo del dispensador de leche a la derecha y el menú cambiará para mostrar una amplia gama de lattes, capuchinos y otras delicias lácteas. Es un sistema llamado Coffee Eye, una excelente adición.

También puedes filtrar el menú por bebidas frías y calientes. El café frío fue la tendencia en cafeteras domésticas este año, y la J10 es la mejor del mercado: infusiona el café recién molido con agua fría directamente del tanque y luego lo remata con más agua mediante pulsos de alta presión. El resultado es suave, pero con cuerpo, y absolutamente delicioso.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Finalmente, llegamos al punto fuerte de la J10: el sistema SweetFoam, que infusiona la leche (vegetal o láctea, caliente o fría) con cualquier tipo de jarabe al servirse en la taza. Funciona de maravilla, y como el jarabe se distribuye uniformemente por toda la bebida, no se necesita mucha cantidad para disfrutar de todo el sabor en cada sorbo. Durante mis pruebas, añadir jarabe pareció estabilizar aún más la espuma, lo cual es ideal para las alternativas vegetales más complejas que suelen desmoronarse.

Es muy caro, pero si tu pedido de café para llevar es tan complejo que hace llorar a los baristas, esta es la cafetera para ti.

La mejor cafetera económica

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

La Jura J10 impresionó con su rendimiento y precio, pero no todas las mejores cafeteras de este año requieren una segunda hipoteca. La pequeña De'Longhi Dedica Duo (la sucesora de la excelente De'Longhi Dedica Style) puede ser tuya por una fracción del precio, y su potencia supera con creces su peso.

La Dedica Duo tiene un precio de lista de tan solo $299.95 dólares y ahora se puede encontrar aún más barata si compara precios (o simplemente consulte la lista a continuación para ver las mejores ofertas de hoy). La mayoría de las máquinas de espresso en este rango de precio son, francamente, bastante malas, pero De'Longhi tiene una reputación que mantener y cuenta con ingenieros de primer nivel, y ha logrado crear una máquina de espresso de menos de $300 que realmente funciona bien.

El problema con la mayoría de las cafeteras económicas es la consistencia. Quizás consigas preparar un espresso perfecto una vez, pero una temperatura y presión inconsistentes pueden significar que tu próxima bebida quede sobreextraída o subextraída sin motivo aparente. Puedes usar exactamente los mismos granos y el mismo tamaño de molienda el mismo día y obtener resultados totalmente diferentes.

Este no es el caso. La Dedica Style mantiene de forma admirable el calor y la presión, garantizando una extracción de espresso uniforme en todo momento. El tubo de vapor también es excelente y, a pesar de su pequeña caldera, genera suficiente vapor para darte tiempo de sobra para crear una microespuma cremosa para tus creaciones de café.

La Dedica Duo también tiene un aspecto encantador. De'Longhi ha mantenido un aspecto similar al de la Dedica Style, pero con líneas ligeramente más elegantes, detalles como un dial moleteado para el tubo de vapor y un panel de control superior. La bandeja de goteo también es más ancha, lo que significa que ya no es difícil colocar dos tazas de espresso a la vez bajo el asa del portafiltro.

La mejor cafetera por goteo

Breville/Sage Luxe Brewer Thermal

Imágen 1 de 7 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

La Breville Luxe Brewer Thermal (conocida como Sage Luxe Brewer Thermal en el Reino Unido por razones complicadas) es una cafetera de goteo de cinco estrellas, y una que disfruté muchísimo usar.

Por mucho que me guste un buen trago de espresso o un delicioso latte macchiato en capas, a veces no hay nada mejor que una gran cafetera de café vertido, y eso es exactamente lo que ofrece Luxe Brewer Thermal, con solo un par de ajustes opcionales si desea modificar el sabor de su bebida (temperatura y tiempo de preparación, específicamente).

Como todas las buenas cafeteras de goteo, tiene temporizador para que puedas preparar todo la noche anterior y despertarte con el aroma del café recién hecho. Y como estamos en 2025, incluye un modo de preparación en frío que permite que el agua repose en el filtro durante 24 horas antes de servirla. ¡A la antigua usanza!

La estrella, sin embargo, es la jarra térmica, que mantiene el café a la temperatura ideal durante más de cinco horas. Sí, de verdad. No necesita estar completamente llena. Durante mis pruebas, incluso media jarra se mantuvo caliente durante medio día. Por supuesto, también funciona igual de bien con café helado (de hecho, mantendrá tu café frío frío durante aún más tiempo).

Sin embargo, la Luxe Brewer Thermal no es la única excelente cafetera de goteo que he probado este año, y la Ninja DualBrew Pro merece una mención especial. Esta máquina de aspecto inusual cuenta con una excelente cafetera de filtro en un lado y una máquina de espresso en el otro, que acepta cápsulas Nespresso Original y prepara un café corto y fuerte en aproximadamente un minuto. Es una excelente manera de preparar tu café de la mañana prácticamente sin esfuerzo, ya sea que uses cápsulas de espresso o que hayas instalado la cafetera de goteo la noche anterior. Su placa calefactora inteligente es otro detalle atractivo que ayuda a evitar que se hierva accidentalmente el café recién hecho.