Buen Fin 2025: Cómo elegir electrodomésticos inteligentes esta temporada

Se acerca el Buen Fin 2025 y con él la oportunidad perfecta para renovar nuestro hogar con tecnología que facilite nuestras tareas diarias.

Entre tantas opciones y promociones, elegir el electrodoméstico ideal puede convertirse en una tarea complicada para la familia. Sin embargo, la tendencia de los consumidores se inclina cada vez más hacia productos inteligentes, compactos y multifuncionales, como las aspiradoras inteligentes, las freidoras de aire y artículos de belleza.

Sin embargo, antes de comprar cualquier electrodoméstico es recomendable tener en cuenta cuatro aspectos básicos:

Ahorro de energía: a la hora de comprar cualquier aparato tecnológico, es recomendable verificar cuánta energía utiliza para saber qué tipo de fuente de poder necesita. Algunos electrodomésticos pueden ir directamente a la toma de luz, mientras se aconseja que otros tengan un regulador de por medio.

a la hora de comprar cualquier aparato tecnológico, es recomendable verificar cuánta energía utiliza para saber qué tipo de fuente de poder necesita. Algunos electrodomésticos pueden ir directamente a la toma de luz, mientras se aconseja que otros tengan un regulador de por medio. Ahorro de tiempo: generalmente los electrodomésticos más nuevos nos ayudan a ahorrar los tiempos que nos lleva realizar ciertas actividades, por ejemplo, una freidora de aire convencional toma ciertos minutos para realizar un platillo y, si queremos algo más, hay que esperar, lava y utilizar. Una freidora de doble canasta puede eficientar ese tiempo para preparar algo dulce y salado a la vez.

generalmente los electrodomésticos más nuevos nos ayudan a ahorrar los tiempos que nos lleva realizar ciertas actividades, por ejemplo, una freidora de aire convencional toma ciertos minutos para realizar un platillo y, si queremos algo más, hay que esperar, lava y utilizar. Una freidora de doble canasta puede eficientar ese tiempo para preparar algo dulce y salado a la vez. Diseño y espacio: actualmente los espacios en casa suelen ser más reducidos, ya sea por el tamaño en si de nuestro hogar, o porque tenemos varios aparatos en los espacios. Es por ello, que debemos verificar que, nuestro nuevo electrodoméstico tenga un espacio adecuado para que realmente sea funcional. Es así, que los diseños verticales o modulares cobran mucha relevancia.

actualmente los espacios en casa suelen ser más reducidos, ya sea por el tamaño en si de nuestro hogar, o porque tenemos varios aparatos en los espacios. Es por ello, que debemos verificar que, nuestro nuevo electrodoméstico tenga un espacio adecuado para que realmente sea funcional. Es así, que los diseños verticales o modulares cobran mucha relevancia. Tecnología: definitivamente es ideal comprar electrodomésticos o aparatos que nos ayuden a ciertas tareas, no que nos las dificulten, es así, que es recomendable adquirir dispositivos que sean muy sencillos de utilizar con funciones claras e incluso, intuitivas.

Basado en estas recomendaciones, sin duda una de las estrellas de esta temporada es la Double Stack de Ninja, una freidora de aire de diseño vertical que ofrece el doble de capacidad en el mismo espacio, gracias a su sistema apilable que permite cocinar cuatro platillos a la vez, sin mezclar sabores.

Esta freidora no solo responde a la necesidad de cocinar de forma más saludable, con 70% menos grasa , sino que también incorpora modos inteligentes que ajustan automáticamente temperatura y tiempo para distintos tipos de alimentos. Desde papas crujientes hasta salmón jugoso o verduras asadas, todo en un mismo aparato, de manera más eficiente y en menos tiempo.

Además, su diseño es ideal para quienes viven en departamentos o tienen cocinas con espacio limitado, pero no quieren sacrificar versatilidad, rendimiento y tecnología.

Con descuentos atractivos y diferentes promociones en electrodomésticos inteligentes, el Buen Fin representa una excelente oportunidad para dar el siguiente paso para darle un toque más moderno al hogar. La clave está en elegir productos duraderos, con garantía y respaldo de marca, que realmente aporten valor a la vida cotidiana.

Invertir en una freidora de aire como la Double Stack de Ninja es apostar por un estilo de vida más saludable, organizado y eficiente, justo lo que muchas familias buscan hoy.