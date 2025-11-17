Ambientes cálidos y aire limpio: claves para cuidar tu hogar durante un "Frente Frío"

¿Odias la temporada de frío y más ahora con el ingreso del "Frente Frío no. 14 que afecta la Ciudad de México y Estado de México, previniendo temperaturas bajas y máximas reducidas? Tenemos la solución perfecta.

Dyson Purifier Hot + Cool HP07, un equipo diseñado para cubrir múltiples funciones: purificar el aire, calentar espacios y refrescar en la temporada de calor.

¿Por qué ahora es un buen momento para adquirirlo?

Este frente frío genera un cambio brusco en la temperatura, lo que hace que las viviendas requieran sistemas eficaces para mantener el clima interior confortable.

El HP07 incorpora un modo de calentamiento de largo alcance que permite elevar la temperatura de forma uniforme en la habitación.

Al mismo tiempo, purifica el aire capturando hasta el 99.97 % de partículas de tan sólo 0.3 micras mediante filtro HEPA H13, además de gases y olores.

Su tecnología “Air Multiplier™” permite proyectar el aire purificado o calentado por toda la estancia, algo vital cuando las ventanas permanecen cerradas por el frío.

Para casas en zonas urbanas con posible contaminación o interiores poco ventilados, este dispositivo añade una capa de protección adicional, mejorando la calidad del aire interior cuando la ventilación externa puede reducirse por las bajas temperaturas.

Ante la llegada del frente frío y la necesidad de mantener ambientes sanos, confortables y seguros en el hogar, es importante evaluar opciones que no sólo calienten, sino que también purifiquen el aire. Dyson HP07 es una solución integral —una inversión inteligente para esta temporada—.

Datos clave del equipo

Filtración avanzada HEPA H13 + carbono activado: captura gases y partículas microscópicas.

Modo calefacción para temporada de frío, modo ventilador para calor.

Oscilación hasta 350° para cubrir toda la habitación.

Control inteligente mediante app MyDyson y sensores de calidad del aire.