Tres relojes Garmin que me gustaría ver en 2026, y el primero de la lista es una verdadera secuela del Forerunner 55

En 2025, Garmin lanzó al mercado una gran cantidad de nuevos modelos, muchos de los cuales figuran en nuestra lista de los mejores relojes Garmin en general. Hemos visto de todo, desde un Fenix 8 Pro con pantalla microLED, hasta el Garmin Venu X1, que se perfila como rival directo del Apple Watch Ultra, y una versión mejorada del Forerunner 965 en forma del Garmin Forerunner 970. También obtuvimos más relojes Garmin con linternas incorporadas, lo que sin duda es una ventaja en mi opinión.

No espero que las cosas se ralenticen en 2026, ya que Garmin busca consolidar su posición como líder en el sector de los relojes inteligentes. Aunque no sé qué nos depara el futuro, creo que es razonable suponer que algunos de los relojes más populares de Garmin estarán en la lista para una actualización. Espero que algunos relojes más antiguos también reciban alguna mejora.

Estos son los tres relojes Garmin que espero que podamos ver y llevar en 2026.

1. Garmin Forerunner 65 (¿quizás Forerunner 70?)

En este momento, es difícil predecir qué rumbo tomará Garmin con sus números de modelo, especialmente después de lanzar el Garmin Forerunner 570 como sucesor del Forerunner 265. Lo que sí sé es que el Forerunner 55 es un reloj que empieza a parecer un poco anticuado en comparación con otros relojes Forerunner. Ya sea un Forerunner 65 o un Forerunner 70, tal vez sea el momento de que Garmin saque al mercado un nuevo reloj para correr de gama básica.

El excelente Garmin Forerunner 165 podría considerarse el reloj más adecuado para principiantes de Garmin, pero no es precisamente barato. Cuando el Forerunner 55 salió al mercado en 2021, costaba menos de 200 dólares/200 libras/400 dólares australianos. Ahora se puede adquirir por mucho menos que eso.

Aún así, me gustaría que Garmin ofreciera una opción más económica en su gama. Aunque eso signifique renunciar a características como una pantalla AMOLED, creo que habría interés por un reloj más sencillo que siguiera ofreciendo un buen seguimiento y una buena experiencia de reloj inteligente. Garmin también tiene nueva competencia en este rango de precios. Principalmente, el excelente Coros Pace 3.

No es necesario que incluya todas las últimas funciones de los relojes inteligentes con voz ni que incorpore necesariamente funciones como mapas. Me encantaría ver un sucesor del Forerunner 55 que incorporara algunas de las últimas funciones de entrenamiento y seguimiento de Garmin en un paquete mucho más asequible que las opciones disponibles en este momento. No creo que sea el único que piensa que sería una buena idea.

2. Garmin Venu X2

De todos los relojes Garmin que se lanzaron en 2025, la presentación del Venu X1 fue la más sorprendente de todas. Cuando Garmin lanzó el Fenix E como una versión más asequible, aunque simplificada, del Fenix 8, parecía estar tanteando el terreno con un reloj que compitiera con el Apple Watch Ultra. Entonces apareció el Venu X1, con su aspecto cuadrado, su gigantesca pantalla AMOLED y su diseño estilizado, y finalmente tuvimos la respuesta de Garmin al mayor reloj inteligente de Apple.

Me gustó el Venu X1. Consiguió reunir la mayoría de las mejores características de Garmin. Aunque me costó un poco acostumbrarme a su gran tamaño, me pareció una buena incorporación a la ya bulliciosa gama de Garmin.

Sin embargo, tenía algunas carencias. El rendimiento de la batería no era fantástico y carecía de características como el ECG y el impresionante GPS de doble banda de Garmin. Tampoco tenía la conectividad LTE que Garmin introdujo más tarde en el Fenix 8 Pro.

Dada la acogida mayoritariamente positiva que tuvo el Venu X1, espero que Garmin nos ofrezca un Venu X2, y espero que así sea. A continuación, me gustaría que estuviera mejor optimizado para el último sistema operativo de Garmin, diseñado en gran medida para sus numerosos relojes redondos. Espero que incorpore GPS de doble banda y mejoras en el ECG, sin afectar a su diseño ya de por sí delgado. Espero que también incorpore una batería de mayor capacidad.

La conectividad LTE lo convertiría en un competidor más fuerte para el Apple Watch Ultra 3 (o Ultra 4), especialmente si se centra en utilizar esas funciones de conectividad añadidas para situaciones de seguridad, además de poder realizar llamadas sin necesidad de tener el teléfono cerca.

3. Garmin Instinct 4/4E

La línea Instinct ha sido una interesante incorporación a la familia de relojes inteligentes de Garmin. Sin duda, había espacio para una alternativa más asequible a su serie Fenix, y el Instinct llegó con un diseño distintivo que lo diferenciaba de otros relojes.

En el Instinct 3, Garmin adoptó un enfoque de diseño similar al del Fenix, ofreciendo la opción de una pantalla AMOLED o solar. Seguimos teniendo un aspecto divertido pero resistente, funciones útiles como una linterna incorporada y la mayoría de las mejores funciones de seguimiento y entrenamiento de Garmin.

No creo que el Instinct vaya a desaparecer. Aunque creo que la falta de funciones como los mapas seguirá siendo un gran diferenciador entre las líneas Instinct y Fenix, me gustaría ver que un nuevo Instinct presentara mejoras en otros aspectos.

Una variante LTE añadida sería una medida sensata, si Garmin puede mantener el precio cercano al actual del Instinct 3. En este caso, es imprescindible que la pantalla táctil sea a color. Pero, sobre todo, sin olvidar lo que hace que el uso del Instinct sea diferente al de cualquier otro reloj Garmin. Aprovechar la pantalla dividida y mostrar cómo la distribución de las estadísticas y funciones entre las dos pantallas puede convertirlo en un reloj más intuitivo para ir de aventura.

