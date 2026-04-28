Spotify se está expandiendo al sector del fitness en colaboración con Peloton: su nuevo centro de fitness ya está disponible y está diseñado para ayudarte a "ganar impulso" y "mejorar tu bienestar"

Spotify y Peloton han anunciado una nueva colaboración y un centro de fitness

Esta iniciativa incorpora más de 1.400 entrenamientos en vídeo de Peloton a la aplicación de Spotify

Se lanzará a nivel mundial hoy (27 de abril) para los suscriptores Premium

Primero fue la música, luego los podcasts y los audiolibros, y ahora Spotify entra en una nueva era: el fitness.

El gigante del streaming musical une fuerzas con uno de los nombres más importantes del mundo del fitness, Peloton, para llevar la amplia gama de entrenamientos en vídeo de Peloton a un nuevo centro de fitness dentro de la aplicación de Spotify.

A partir de hoy, se pondrán a disposición de los suscriptores de Spotify Premium más de 1400 clases seleccionadas, que abarcan entrenamiento de fuerza, pilates, barre, yoga, estiramientos, meditación, cardio en el suelo y correr y caminar al aire libre.

El artículo continúa a continuación.

Peloton ha indicado que estas clases estarán disponibles "en la mayoría de los países donde se ofrece Spotify".

La colaboración forma parte de los planes más amplios de Peloton para expandir su alcance a nivel mundial y mejorar la accesibilidad de su experiencia. "Siempre hemos creído que el mejor entrenamiento es el que realmente haces, por lo que acceder a contenido de fitness de clase mundial debería ser tan fácil como sintonizar tu lista de reproducción favorita de Spotify", dijo Dion Camp Sanders, director comercial de Peloton.

"A medida que seguimos forjando un camino más profundo hacia el bienestar, nuestro trabajo con Spotify es solo nuestra última iniciativa para ampliar nuestro alcance y captar nuevas fuentes de ingresos a través de la experiencia, el contenido y la instrucción inigualables de Peloton".

(Image credit: Spotify / Peloton)

La semana pasada, Spotify celebró sus 20 años como uno de los mejores servicios de streaming musical y, como parte de nuestra cobertura, hablé con Sten Garmark, director global de Experiencia del Consumidor de la empresa, quien reflexionó sobre la influencia de Spotify y adelantó planes para expandirse a más formatos; y esta nueva asociación sugiere que no está perdiendo tiempo en hacerlo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Durante casi dos décadas, Spotify ha sido la banda sonora de los entrenamientos de todo el mundo", dijo Roman Wasenmüller, vicepresidente y director global de podcasts. "Hoy, estamos ampliando Spotify para convertirlo en un verdadero compañero de bienestar diario. Al incorporar a Peloton directamente a nuestro ecosistema de video y audio, estamos invirtiendo en un futuro en el que Spotify no sea solo el lugar donde pasas tu tiempo, sino donde vas para generar impulso, mejorar tu bienestar y aprovechar al máximo cada día".

Aunque Spotify y Peloton no han dado muchos detalles sobre cómo funcionará el nuevo centro de fitness, podemos hacernos una buena idea a partir de algunas imágenes preliminares que han compartido las marcas. Para empezar, el centro de fitness se parece a una de las familias de categorías existentes de Spotify, como «Made For You» y los centros de géneros, así que supongo que aparecerá en la pestaña de búsqueda de la aplicación junto con el resto de estas.

(Image credit: Spotify / Peloton)

En lugar de limitarse a reunir todos los entrenamientos en video de Peloton en un solo espacio, Spotify está implementando un sistema de incorporación que te recomienda entrenamientos de Peloton según tus objetivos de fitness y tu estado de ánimo en ese momento. Esto consiste en una serie de preguntas como «¿qué tipo de ejercicio te apetece hacer?» y «¿cómo quieres esforzarte?», además de preguntarte por tu nivel de forma física y tu experiencia.

Una vez completado el cuestionario, Spotify te presentará un paquete inicial de entrenamientos para que explores. Como alternativa, existe la opción de explorar todos los entrenamientos disponibles.

Probaré el centro de fitness de Spotify cuando se lance, y cuando lo haya probado compartiré mi experiencia y mis primeras impresiones; estoy ansioso por ver si Spotify tiene lo que se necesita para ser mi nuevo entrenador personal.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds