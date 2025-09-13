watchOS 26 por fin tiene fecha de lanzamiento: estas son las 5 mejores funciones nuevas

Como seguramente ya sabes, esta semana Apple finalmente le dio la bienvenida a la nueva línea iPhone 17, pero sin duda, la nueva gama de Apple Watches también robó reflectores,

Por si fuera poco, desde el evento, Apple reveló que watchOS 26 llegará el 15 de septiembre, y la espera pronto terminará.

La última actualización del sistema operativo de Apple se implementará en todo el ecosistema de Apple. Es un poco complicado estar al día de todas las nuevas características, pero hay algunas funciones que nos entusiasma ver en watchOS 26 y que cambiarán la experiencia del Apple Watch.

1. Funciones avanzadas de salud

Con watchOS 26, Apple incorpora una gran cantidad de nuevas funciones avanzadas de seguimiento del estado físico, entre las que destaca Workout Buddy, que es básicamente un entrenador personal con inteligencia artificial en tu muñeca.

Durante tu entrenamiento, Workout Buddy analizará tus datos e historial de fitness, como la frecuencia cardíaca, el ritmo, la distancia, los anillos de actividad y mucho más, para ofrecerte motivación personalizada y hablada. Debes tener en cuenta que Workout Buddy funciona con Apple Intelligence, por lo que necesitarás un iPhone compatible con Apple Intelligence, es decir, el iPhone 15 Pro y Pro Max, o posteriores.

Además del nuevo entrenador personal de Apple, la compañía anunció su nueva función Sleep Score y la función de alertas de hipertensión en su evento de hardware, ampliando así las capacidades de seguimiento de la actividad física del Apple Watch. Para utilizar Sleep Score, necesitarás un Apple Watch Series 6 o superior, el Apple Watch SE 2 o cualquier Apple Watch Ultra. Para utilizar las alertas de hipertensión, necesitarás un Apple Watch Series 9 o posterior, o un Apple Watch Ultra 2 o posterior.

2. Nuevas esferas de reloj

Una nueva renovación del software requiere una actualización del diseño, y el nuevo aspecto Liquid Glass de Apple se está imponiendo en su gama de dispositivos portátiles. Además de su nuevo acabado brillante, hay cuatro nuevas esferas para el Apple Watch.

Exactograph es una versión moderna de una esfera de reloj tradicional que separa las horas, los minutos y los segundos. Apple también presenta Flow, una esfera de reloj que utiliza Liquid Glass para "refractar remolinos de color" y responde al movimiento de la muñeca.

3. Movimiento rápido de la muñeca

El gesto de doble toque forma parte del Apple Watch desde 2023, y está a punto de tener un nuevo compañero. El movimiento rápido de muñeca es una nueva forma rápida de descartar notificaciones, silenciar alarmas y detener temporizadores cuando tienes la otra mano ocupada.

4. Asistencia en espera y filtrado de llamadas

Al igual que iOS 26, Hold Assist y Call Screening también llegarán a watchOS 26.

Hold Assist se encarga de la tediosa tarea de esperar en línea y, en su lugar, espera por ti. Luego te notifica cuando un agente está disponible y te invita a volver a la llamada, mientras que Call Screening tiene como objetivo gestionar las llamadas entrantes de números desconocidos, mostrando un nombre y un posible motivo de la llamada.

5. Traducción en vivo

En su gran evento de hardware, Apple presentó Live Translation para los AirPods Pro 3, y es tranquilizador saber que el Apple Watch no se quedará fuera de esta estupenda función.

Live Translation llegará a Mensajes para Apple Watch y iPhone, y traducirá automáticamente los mensajes entrantes a tu idioma preferido, lo que te permitirá comunicarte sin problemas independientemente de las barreras lingüísticas.

Esta es otra función que requiere un iPhone compatible con Apple Intelligence, así que es mejor tenerlo en cuenta.