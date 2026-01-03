Llevo años utilizando el método de la "ducha de James Bond" y, según mi reloj inteligente, me sienta bien. A continuación explico cómo hacerlo

Desde hace mucho tiempo, me interesan los efectos de la exposición regular al frío. Una vez asistí a una clase de Wim Hof, en la que nos bañamos en una laguna mareal después de correr 13 kilómetros por las dunas de arena, y durante una visita a Helsinki, me lancé al mar Báltico después de salir sudando de una sauna, sumergiéndome en el frío glacial y salvaje.

Como editor senior de fitness de TechRadar, tengo el dudoso privilegio de intentar analizar una interminable sucesión de modas tecnológicas relacionadas con el bienestar que llegan a mi bandeja de entrada. Algunas de ellas (estimulación del nervio vago, aparatos de terapia con luz roja, etc.) son más válidas que otras (esos cinturones musculares eléctricos patrocinados por Ronaldo que supuestamente te dan unos abdominales perfectos), por lo que las abordo con una buena dosis de escepticismo.

Pero la inmersión en agua fría es una de las modas de bienestar con las que estoy totalmente de acuerdo. Registro muchos datos sobre los mejores relojes inteligentes y los mejores anillos inteligentes, y suelo ver mejores puntuaciones de sueño los días en que me he ceñido a mis rutinas de estiramientos, exposición al agua fría y ejercicios de respiración.

Por desgracia, he vivido en algunas ciudades muy alejadas del mar con ríos muy sucios, por lo que no puedo sumergirme al aire libre, y aún no he tenido espacio para instalar un barril de agua fría al aire libre. Por lo tanto, he recurrido a las duchas frías para satisfacer mis necesidades. Bajo el chorro de agua helada, mi adrenalina se dispara y empiezo el día con energía. Además, el sorbo de café caliente después de la ducha sabe mucho mejor.

Beneficios de las duchas frías

Hay muchos estudios científicos que respaldan, sin confirmar del todo, la idea de que el agua fría es buena para la mente y el cuerpo. Una investigación publicada en la revista Journal of Thermal Biology descubrió que, tras darse duchas frías durante 90 días, el sistema inmunitario de los participantes mostraba una respuesta «significativa» en comparación con el grupo de control. Los investigadores escribieron que «este cambio de estilo de vida accesible y sostenible podría servir como terapia alternativa para reforzar la inmunidad».

Otro estudio publicado en la revista North American Journal of Medical Science descubrió que las duchas de agua fría podrían ser una forma accesible de aliviar los síntomas de la depresión. El agua fría también reduce la inflamación, lo que podría ayudar a aliviar el dolor muscular y disminuir los tiempos de recuperación después del entrenamiento. La mejora de la circulación sanguínea es otro de sus supuestos beneficios.

Las duchas frías tienen ventajas y desventajas con respecto a los baños fríos de cuerpo entero. La principal ventaja es lo cómodas que son: no hay que llenar la tina, ni conducir hasta un lugar cercano para nadar al aire libre, ni comprar una tina de inmersión para todo el cuerpo para el jardín. En 90 segundos, ya está.

Una de las principales desventajas es que se trata de una experiencia muy diferente, ya que, en lugar de sentarse en una bañera con agua fría, se recibe constantemente un chorro de agua helada en determinados puntos, por lo que hay que moverse para disfrutar de la experiencia completa. Es una experiencia menos agradable que darse un chapuzón, y en las frías mañanas de diciembre, la mayoría de las veces me acobardo. Se necesita fuerza de voluntad para abrir ese grifo.

¿Qué tiene que ver James Bond en todo esto?

(Image credit: MGM)

Presta atención, 007. En las novelas originales de James Bond escritas por Ian Fleming, al personaje de Bond le gustan las duchas frías. En Casino Royale, se menciona nada menos que cuatro veces. Sin embargo, en algunas ocasiones en los libros, Bond comienza con una ducha o un baño caliente y luego cambia el agua a fría.

Bond es un tipo frío, insensible y directo que quiere estar en plena forma, por lo que se da duchas frías. Sin embargo, a Bond también le gustan los lujos: martinis Vesper, champán, trajes de Savile Row, relojes Rolex y duchas calientes.

Una ducha caliente es mucho más agradable que una fría; el calor relaja y también abre los poros, lo que permite una limpieza más profunda y una mejor exfoliación. Como mínimo, a Bond le gusta lucir lo mejor posible. La transición al frío es un poco como una versión (presumiblemente menos eficaz) del ciclo escandinavo de sauna y mar que describí al principio del artículo.

Además, es mucho más fácil enfrentarse a una ducha caliente en una mañana de invierno que a una fría; por lo tanto, he estado utilizando la «ducha James Bond» (un chorro de agua helada de 60 a 90 segundos después de mi ducha a temperatura normal) para satisfacer mis necesidades. Esto me facilita seguir mi rutina de exposición al frío y, después de hacer ejercicio, tiene la ventaja añadida de bajar mi temperatura corporal para que no sude a través de la ropa después de cambiarme.

Pruébelo: la próxima vez que termine de ducharse, mire el dial, gírelo al ajuste más frío y cuente hasta 60. Nunca se sabe, quizá se convierta en un hábito para toda la vida.

