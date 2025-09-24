Lifestyle Logging es la última herramienta útil de Garmin Connect que se está implementando para todos los usuarios. A continuación, te explicamos cómo configurarla y utilizarla

Los mejores relojes Garmin son excelentes dispositivos de seguimiento de la salud y el estado físico, capaces de controlar tu sueño, entrenamiento, recuperación y vida cotidiana, y ofrecen información útil. Son muy populares, pero adolecen de los mismos problemas que la mayoría de los demás dispositivos de seguimiento de la actividad física: la falta de contexto.

Cuando ves un gráfico de tu frecuencia cardíaca a lo largo del día y lo comparas con los resultados de la última semana, no te dice mucho dentro del vacío sin contexto del gráfico. Determinará cuándo estás durmiendo, lo que se caracteriza por una frecuencia cardíaca más baja, y cuándo has hecho ejercicio, lo que generalmente se caracteriza por una frecuencia cardíaca más alta (a menos, por supuesto, que estés en muy buena forma).

Sin embargo, el sueño y la actividad no lo dicen todo. ¿Qué causa una mala noche de sueño? ¿Qué hay de los efectos de la cafeína, el alcohol y las comidas pesadas y ligeras en tu frecuencia cardíaca? ¿Qué hay de los brotes de enfermedades crónicas o los efectos de los ciclos menstruales en las mujeres? Las estadísticas sin contexto rara vez son útiles y provechosas a escala individual.

Ahí es donde entra en juego la nueva función Lifestyle Logging de Garmin.

¿Qué es el registro del estilo de vida?

(Image credit: Shutterstock)

Lifestyle Logging es una nueva función de registro instantáneo añadida a la aplicación Garmin Connect. Disponible en la pestaña Estadísticas de salud, te permite crear una lista de etiquetas útiles, que van desde «cafeína», «alcohol» y «comida pesada» hasta «antifaz», «estiramientos» y «sauna».

Una vez creada la lista de etiquetas, Lifestyle Logging te permite añadir etiquetas a tu día en los momentos pertinentes. Puedes configurar Garmin Connect para que te avise de que añadas etiquetas a determinadas horas para mantener la coherencia. Por ejemplo, puede avisarte a las 8 de la mañana para que recuerdes añadir etiquetas para tus actividades nocturnas, como «leer en la cama», y matutinas, como "café".

¿Qué usuarios de Garmin tienen acceso a Lifestyle Logging?

(Image credit: Future)

Todos. No necesitas un reloj específico para utilizar la función Lifestyle Logging, ya que está ampliamente disponible en la aplicación Garmin Connect. Solo necesitas un reloj capaz de medir la frecuencia cardíaca.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Ni siquiera necesitas la suscripción premium a Garmin Connect+ con tecnología de inteligencia artificial: es una función disponible para los usuarios de todos los niveles. Solo tienes que asegurarte de haber actualizado Garmin Connect y podrás encontrar la función en Más > Estadísticas de salud > Registro de estilo de vida.

¿Cómo configurar y utilizar el registro de estilo de vida?

Una vez que haya accedido al registro de estilo de vida de Garmin a través de la ruta anterior, se le pedirá que elija entre una lista de etiquetas denominadas «comportamientos». Se recomienda elegir solo unos pocos, en función de su estilo de vida, pero no parece haber un límite máximo. También puede desplazarse hasta la parte inferior para añadir un comportamiento personalizado.

También puede configurar y activar o desactivar las indicaciones para registrar comportamientos tocando los tres puntos de la esquina derecha y tocando Recordatorios.

Navegue hasta la pestaña Registro de estilo de vida durante el día para registrar o editar comportamientos.

Imágen 1 de 3 Dónde encontrar el registro de estilo de vida en Estadísticas de salud (Crédito de la imagen: Future) Adding Behaviors (Crédito de la imagen: Future) Providing context for behaviors (Crédito de la imagen: Future)