Han aparecido más filtraciones sobre la pulsera inteligente Garmin Cirqa, esta vez en un sitio web de Garmin

Se rumorea que la Garmin Cirqa es una pulsera inteligente sin pantalla, similar a la Whoop o a la Google Fitbit Air.

Ha sido objeto de algunas filtraciones no oficiales y, anteriormente, apareció por error en el sitio web de Garmin.

Otra publicación reciente, ahora eliminada, en el sitio web rumano de Garmin ha avivado los rumores.

A estas alturas, la pulsera inteligente Garmin Cirqa está prácticamente confirmada. Desde hace meses, hemos visto una filtración tras otra sobre el monitor de actividad Cirqa de Garmin y, aunque no conocemos muchos detalles, al parecer se trata de una pulsera inteligente sin pantalla diseñada para competir con dispositivos como Whoop y el Fitbit Air de Google.

Ahora, según se informa, se ha filtrado información una vez más. Tal como lo notó Gadgets and Wearables, una actualización reciente del sitio web rumano de Garmin, en la página que explica una función llamada "Health Status", menciona la pulsera inteligente Garmin Cirqa (escrita como "CIRQA") como un dispositivo compatible.

Health Status es una función que combina cinco métricas principales —frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, respiración, temperatura de la piel y saturación de oxígeno— para ofrecer un panorama general de tu salud general. Es una función que ya se encuentra en la mayoría de los mejores relojes de Garmin, por lo que no es de extrañar que la Cirqa la incorpore.

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Según se informa, la referencia a Cirqa fue eliminada rápidamente, pero no antes de que se tomara una captura de pantalla.

En enero, Garmin publicó el Cirqa en su propio sitio web, incluyendo las opciones de color (negro y gris francés), antes de eliminarlo rápidamente. Parece que esto ha vuelto a suceder. Si a esto le sumamos otras filtraciones recientes, queda claro por qué, a estas alturas, ya está prácticamente confirmado.

La categoría de «dispositivos portátiles de enfoque» sin pantalla está en auge. Ya hemos visto los lanzamientos del Oura Ring 5, competidores de Whoop como el Polar Loop (como se ve en la imagen de arriba, junto al Whoop MG y la correa Amazfit Helio), y más recientemente el Google Fitbit Air. Tiene sentido que Garmin, una de las marcas líderes en el seguimiento de la actividad física, quiera sumarse a la acción mientras la categoría sigue en alza.

No creo que falte mucho para su lanzamiento a estas alturas, y estaré atento a cualquier novedad sobre Cirqa tan pronto como se dé a conocer.

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