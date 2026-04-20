Fitbit Air: Según los últimos rumores sobre el rival de Whoop, ese sería el nombre del misterioso dispositivo de Fitbit

Han aparecido en la red más filtraciones sobre el nuevo monitor de actividad de Fitbit, procedentes de «fuentes familiarizadas con el tema» a través de 9to5Google

Según se informa, a esta pulsera sin pantalla se le conoce como Fitbit Air

Además, al parecer, Fitbit Premium cambiará su nombre por el de "Google Health"

Siguen apareciendo más noticias sobre el próximo monitor de actividad física sin pantalla de Fitbit, tal y como adelantó Steph Curry en Instagram. En esta ocasión, contamos con algo más de información sin confirmar sobre el nombre del dispositivo, además de una renovación del servicio de suscripción Fitbit Premium de Google.

Según 9to5Google, que cita "fuentes familiarizadas con el asunto" sin nombrarlas, el nuevo Fitbit se llamará Fitbit Air. Fitbit ya ha utilizado este nombre antes con el Fitbit Aria Air (que figuró en nuestra lista de las mejores básculas inteligentes durante un tiempo), pero nunca en un rastreador de actividad física.

El nombre tiene cierto sentido: al igual que el MacBook Air o el Ultrahuman Ring Air, es probable que se promocione como una versión superligera del dispositivo básico, en este caso uno de los mejores Fitbits. Será aún más ligero al no necesitar una pantalla ni ningún elemento similar de interactividad, acercándose más a los Fitbits con podómetro de antaño.

El artículo continúa a continuación.

Sin embargo, al igual que Whoop (el actual líder en rastreadores de actividad física sin pantalla), el dispositivo interactuará con un servicio de suscripción de pago, en este caso Fitbit Premium. Excepto que es posible que ya no se llame Fitbit Premium: las fuentes de 9to5Google afirman que la suscripción podría cambiar su nombre a Google Health.

Google sigue adelante con su campaña para eliminar a Fitbit

(Image credit: Fitbit)

Después de que Google comprara Fitbit en 2019, utilizando el ecosistema de Fitbit de esta popular marca para sustituir a su mediocre aplicación Google Fit, comenzó a eliminar discretamente de su línea aquellos modelos y funciones que consideraba redundantes. Entre ellos se incluyen los desafíos comunitarios y, bueno, casi todos los modelos de relojes inteligentes, integrando lo mejor en su propia línea Google Pixel Watch.

Fitbit Premium es un servicio de fitness excepcional —nuestro crítico le otorgó 4,5 estrellas en nuestra reseña— y cambiar el nombre a Google Health no modificaría necesariamente el contenido ni la funcionalidad del servicio, solo la marca. Pero sería un paso hacia la eliminación del nombre de Fitbit del ecosistema de Google, fortaleciendo así su propia marca.

Supongo que, si los rumores son ciertos y la medida tiene éxito, Google Health se incorporará a otros dispositivos y servicios de Google, lo que permitirá a la empresa mantener la coherencia, mientras que Fitbit quedará reducido al nombre de esa línea concreta de rastreadores. Tener «Fitbit, con tecnología de Google» en un Google Pixel Watch podría ser un mensaje confuso para los compradores de relojes inteligentes que no saben que Fitbit y Google son lo mismo. Si los rumores son ciertos, los teléfonos y relojes Google Pixel simplemente vendrán con Google Health y todos sabrán de qué se trata.

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Solo el tiempo dirá si se eliminarán más funciones, lo que provocaría el enojo de los suscriptores actuales de Fitbit.

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