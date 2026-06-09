Al parecer, el Garmin Cirqa filtrado carece de una característica clave que podría haberle ayudado a superar al Fitbit Air y al Whoop 5.0

Se ha descubierto una certificación de un dispositivo que se cree que es el Garmin Cirqa

En ella se indica que Bluetooth es la única opción de conectividad, lo que sugiere que no contará con Wi-Fi ni GPS

Esto lo sitúa a la altura de los dispositivos portátiles sin pantalla de la competencia

Si has estado esperando con ansias el Garmin Cirqa, tenemos noticias un poco decepcionantes, aunque no nos sorprenden: parece que este dispositivo portátil sin pantalla no contará con ANT+, GPS ni Wi-Fi.

Así lo indica una ficha de certificación de un dispositivo que se cree que es el Cirqa, encontrada en el Sistema Integrado de Información Regulatoria (IRIS) de Singapur, tal como lo detectó The5kRunner (vía NotebookCheck).

El registro revela que solo contará con Bluetooth para la conectividad, lo que significa que el Garmin Cirqa —suponiendo que se trate de él— tendría que emparejarse con un teléfono inteligente que se encuentre cerca para poder registrar datos como distancias y rutas al correr o andar en bicicleta.

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Así que, si prefieres hacer ejercicio sin tu teléfono, es posible que este dispositivo portátil del que se rumorea no sea el adecuado para ti.

Poniendo el producto a la altura de la competencia

El Whoop 5.0 tampoco cuenta con GPS (Image credit: Max Delaney / TechRadar)

Aunque es una lástima, no resulta realmente sorprendente si tenemos en cuenta que otros dispositivos sin pantalla de la competencia, como el Fitbit Air y el Whoop 5.0, tampoco cuentan con GPS integrado.

Pero eso significa que el Cirqa probablemente se situará al mismo nivel que ellos, en lugar de destacar por encima. Esto podría haber sido un claro elemento diferenciador que ayudara al próximo dispositivo de Garmin a superar a sus principales rivales, pero parece que la marca no ha aprovechado esa oportunidad.

Aun así, para quienes ya usan un reloj Garmin, o simplemente les gusta la marca Garmin pero quieren algo sin pantalla, el Cirqa probablemente seguirá siendo la opción obvia, por lo que es probable que ya tenga un público fiel.

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Probablemente pronto descubriremos exactamente qué tiene para ofrecer el Garmin Cirqa —y si tiene alguna otra forma de destacarse—, ya que filtraciones anteriores apuntan a un lanzamiento a mediados de 2026.

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