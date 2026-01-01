7 ejercicios "abs" que puedes hacer con mancuernas, según un experto en fitness de Barry's Bootcamp

Quería sacar el máximo partido a mis pesas, concretamente a las mancuernas, pero también quería asegurarme de hacerlo de forma segura y eficaz, así que acudí a los profesionales de Barry's Bootcamp. Pensé que allí estaría en buenas manos, ya que Barry's Bootcamp lleva en funcionamiento desde 1998 y cuenta con algunos de los mejores entrenadores personales.

Aunque algunas de las mejores aplicaciones de fitness ya ofrecen entrenamientos guiados y algunos de los mejores relojes inteligentes permiten seguir los entrenamientos desde la muñeca, es útil poder elegir los movimientos que se quieren practicar en el gimnasio o en casa, a tu propio ritmo.

Si tienes un juego de mancuernas y quieres desarrollar la fuerza del tronco, estos entrenamientos pueden ayudarte a sacar partido a tu inversión. En general, son adecuados para principiantes con pesas más ligeras, pero puedes probar cualquiera de estos entrenamientos sin mancuernas para hacerte una idea primero, o aumentar el peso si eres un deportista experimentado.

Estas son algunas de las mejores formas de utilizar las mancuernas para entrenar el tronco, según los expertos de Barry's.

Jason Leggett, entrenador maestro de Barry's UK, le contó a TechRadar un entrenamiento intenso que puedes realizar con nada más que tus mancuernas.

1. Dumbbell sit-up / Abdominales con mancuernas

Acuéstese boca arriba en un banco o en el piso, con los pies apoyados en el piso, y sostenga una mancuerna sobre el pecho.

Haga abdominales, levante el pecho hacia las rodillas como en una sentadilla normal, mientras empuja la mancuerna hacia el cielo.

Controle la caída hacia abajo. Exhale al subir e inhale al bajar.

2. Dumbbell Russian twist / Giro ruso con mancuernas

Siéntate en el piso con las piernas levantadas y las rodillas flexionadas.

Gira sobre tu trasero y encuentra el equilibrio. Luego, sostén la mancuerna en tu cadera derecha y gira hacia la izquierda, controlando el movimiento.

3. Weighted jack-knife / Plancha plegable con peso

Acuéstese en un banco o en el piso con una mancuerna en las manos. Coloque la mancuerna por encima y detrás de la cabeza.

Forme una V con el cuerpo: levante las piernas hacia arriba y luego lleve la mancuerna hacia los dedos de los pies.

Hágalo lentamente, controlando todo el movimiento.

4. Dumbbell v-sit / En V con mancuernas

Siéntate en el piso. Mantén las rodillas levantadas, como en el Russian twist, equilibrándote sobre los glúteos mientras sostienes una mancuerna cerca del pecho.

Mantén esa postura durante 2-5 segundos y luego relaja lentamente los brazos y las piernas.

5. Suitcase crunch

Túmbate en un banco o en el suelo y sujeta una mancuerna por encima de la cabeza.

Junta las rodillas y los hombros como si fueran una maleta, de modo que la mancuerna quede por encima de las rodillas.

Relájate lentamente y vuelve a tumbarte.

6. Side-to-side feet over dumbbell / Pies de lado a lado sobre la mancuerna

Coloca una mancuerna en posición vertical sobre el piso. Acuéstate con los pies hacia un lado.

Con los pies juntos, levanta las piernas y los pies por encima de la mancuerna de un lado a otro.

7. Weighted leg raises / Elevaciones de piernas con peso

Túmbate en el suelo o en un banco, sujeta las mancuernas por encima del pecho y mira hacia las caderas para mantener la tensión en los abdominales.

A continuación, levanta y baja las piernas controlando todo el movimiento.

