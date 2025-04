Ya hay "algunas" unidades de Switch 2 en Estados Unidos, según el presidente de Nintendo of America

¡Atención! Les tenemos noticias increíbles, a principios de esta semana nos enteramos de que los pedidos anticipados de Nintendo Switch 2 se retrasarían en territorios como Estados Unidos, sin embargo, parece que hay novedades.

En un comunicado facilitado a TechRadar Gaming, Nintendo afirmaba que «los pedidos anticipados de Nintendo Switch 2 en Estados Unidos no comenzarán el 9 de abril de 2025 para evaluar el posible impacto de los aranceles y la evolución de las condiciones del mercado.»

Aunque sabemos que la fecha de lanzamiento del 5 de junio de 2025 aún no se ha modificado, esta decisión ha provocado algunos temores sobre posibles problemas de stock con respecto a la consola y la posibilidad de fuertes subidas de precio debido a los costes asociados a los aranceles.

