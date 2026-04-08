La versión en miniatura de Tokio de Forza Horizon 6 es el entorno urbano más bonito y detallado de la serie hasta la fecha

He jugado a todos los juegos de carreras de Forza Horizon, y no voy a fingir que una parte importante del disfrute que me ha proporcionado cada uno de ellos no proviene del turismo virtual.

Claro, completar frenéticas carreras callejeras, grandiosos desafíos de rally y elaborados saltos acrobáticos en algunos de los autos más geniales que existen siempre va a ser muy divertido (especialmente considerando el brillante modelo de manejo de vehículos que el desarrollador de la serie, Playground Games, ha dominado verdaderamente con cada entrega posterior), pero son los espacios maravillosamente recreados de la serie los que siempre me han hecho volver por más. Y en ese aspecto, el próximo Forza Horizon 6 se perfila como la entrega más impresionante hasta la fecha.

Lleva la acción a Japón por primera vez, un escenario que los fans han estado prácticamente suplicando durante la última década, y desde la línea de salida, es fácil ver lo acertada que fue esa decisión.

El artículo continúa a continuación.

Tokyo drift

(Image credit: Xbox Game Studios)

Los primeros minutos de Forza Horizon 6 (una carrera espectacular y guionizada, como ya es tradición) te llevan a toda velocidad por autopistas junto a un tren bala, con desvíos ocasionales por sinuosos caminos boscosos, mientras te diriges a toda velocidad hacia Tokio en una selección rotativa de llamativos vehículos, entre los que se incluye un precioso Nissan GT-R.

Es una encantadora celebración de la cultura automovilística japonesa, con pequeñas referencias al popular manga de carreras Initial D y muchos otros detalles para fanáticos de los autos que estoy seguro de que me perdí.

Aunque he estado jugando una versión preliminar, los alrededores rurales ya se ven simplemente increíbles en la Xbox Series X, con un montón de vegetación de alta fidelidad, iluminación realista y sin pop-in visible, sin importar lo rápido que conduzcas. Se ve claramente mejor que el ya atractivo Forza Horizon 5 de 2021, pero es cuando finalmente llegas a las calles de Tokio que queda claro cuánta más avanzada es esta secuela.

(Image credit: Xbox Game Studios)

La ciudad no es, ni mucho menos, a escala real, pero su enorme tamaño sigue siendo bastante impresionante. Una de mis mayores quejas con respecto a Forza Horizon 5 era la falta de escenarios urbanos adecuados —ya que su representación de México se centraba principalmente en pueblos rurales y se saltaba las grandes ciudades— y parece que Playground Games está deseando compensarlo con este enorme laberinto pavimentado. Los edificios son detallados y variados, incluyendo representaciones fieles de monumentos emblemáticos como la Torre de Tokio, e incluso dentro de la ciudad hay una buena mezcla de diferentes entornos por descubrir.

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Una red de amplias autopistas atraviesa la ciudad, ideales para conducir tranquilamente, mientras que las calles más estrechas están dominadas por callejones angostos y pequeñas zonas pavimentadas escondidas que esperan ser descubiertas. Después de haber completado unas cuantas carreras bastante estándar, me encantó pasar la mayor parte del tiempo familiarizándome con el trazado y buscando las numerosas mascotas coleccionables (que se aplastan para obtener un montón de XP) repartidas por todas partes.

Aunque las carreteras están obviamente mucho menos transitadas que en la vida real —después de todo, no habría nada divertido en quedarse atascado a ocho kilómetros por hora en el tráfico de la hora pico—, todavía hay muchos otros autos circulando.

Son principalmente simpáticos autos Kei (vehículos urbanos pequeños y cuadrados, sinónimos de la conducción en Japón), que suponen un emocionante obstáculo que esquivar mientras aceleras hacia la siguiente carrera, y de vez en cuando te encontrarás con otro jugador derrapando en las curvas en algo más llamativo.

Expande tu garaje

(Image credit: Xbox Game Studios)

Aunque se espera que Forza Horizon 6 salga al mercado con más de 550 vehículos, esta versión del juego se limitó a solo tres: un Nissan Silvia K’s de 1989, un GMC Jimmy de 1970 y un Toyota Celica GT-Four ST205 de 1994.

Una lista inicial decente, aunque no puedo evitar notar que no contiene nada que no haya aparecido ya en otras entregas de la serie. Es bastante difícil saber si los modelos se han actualizado realmente con respecto a Forza Horizon 5 (me inclino a pensar que no, y estoy seguro de que alguien en Reddit ya habrá publicado una comparación detallada de cada uno de ellos en paralelo para cuando leas esto), pero el ray tracing, ampliamente mejorado, es transformador de cualquier manera.

Al ver cómo los rascacielos que pasan brillan en el capó, estoy convencido de que conducir en un juego nunca se ha visto tan bien, y además se siente genial gracias a la hábil implementación de la vibración y los gatillos hápticos del control inalámbrico de Xbox. Al igual que en la entrega anterior, el manejo cambia de manera realista según las condiciones climáticas, y mis autos sufrieron una cantidad vergonzosa de rasguños la primera vez que me pilló una lluvia torrencial. Las estaciones volverán en el juego completo (esta característica no estaba presente en mi versión preliminar), y es probable que las condiciones invernales nevadas tengan un impacto aún mayor.

Todavía hay muchas otras cosas que necesito ver (espero de verdad que el sistema de progresión desordenado del juego anterior se haya revisado a fondo y que la lista de autos cuente con suficientes novedades interesantes para mantener el interés), pero todo lo que he visto hasta ahora me ha dejado una excelente primera impresión.

Sin duda me pondré al volante cuando se lance para Xbox Series X y Series S y PC el 19 de mayo de 2026. Los propietarios de PlayStation tampoco tendrán que esperar mucho para unirse a mí, ya que el juego también llegará a PS5 más adelante en 2026.

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