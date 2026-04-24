Usuarios de PlayStation deberán verificar su edad o perder funciones

La verificación de edad de PlayStation ha comenzado a implementarse para los usuarios del Reino Unido e Irlanda

Como parte de la Ley de Seguridad en Línea (OSA) del Reino Unido, la verificación de edad será obligatoria a partir de junio

Muchas funciones de comunicación no estarán disponibles si el usuario no verifica su edad

Sony ha comenzado a implementar la verificación de edad en PlayStation para los usuarios del Reino Unido e Irlanda.

El proceso de verificación de edad, que forma parte de la Ley de Seguridad en Línea (OSA) del Reino Unido, es actualmente opcional, pero será obligatorio a partir de junio de 2026, según la sección de preguntas frecuentes.

Sony solicita a los jugadores que completen el proceso para evitar interrupciones a finales de este año y mantener el acceso a las funciones de comunicación de PlayStation, como el chat de texto y de voz, la mensajería, el chat de voz de Discord, las funciones de transmisión, la retransmisión a YouTube y Twitch, la participación en grupos o sesiones grupales, y otros contenidos generados por los usuarios (UGC) dentro del juego.

El artículo continúa a continuación.

Explicó que algunos juegos ofrecen sus propias herramientas de comunicación o funciones de UGC, y que si no se completa la verificación de edad, ciertas funciones no estarán disponibles.

«Dado que cada título está diseñado de forma diferente, las funciones específicas afectadas pueden variar según el juego», dijo Sony. «A medida que los títulos actualicen sus implementaciones con el tiempo, es posible que se restrinjan funciones adicionales dentro del juego para los usuarios que no hayan verificado su edad».

Los jugadores han reaccionado ante este nuevo cambio; un usuario de Reddit ha comentado: «Que Sony haga obligatoria la verificación de edad para las funciones sociales principales de PlayStation parece un anticipo de hacia dónde se dirige Internet».

Otros han señalado que no deberían tener que verificar su edad si llevan más de 18 años con su cuenta, y algunos sugieren que, si se ha realizado una compra con tarjeta de crédito, Sony debería saber automáticamente que el usuario es mayor de edad.

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El propio editor en jefe de TechRadar Gaming, Rob Dwiar, recibió un correo electrónico en el que se le informaba sobre la verificación de edad. En caso de que aún no hayas recibido el tuyo, dice lo siguiente:

«Verifica tu edad para seguir utilizando las funciones de comunicación. En Sony Interactive Entertainment, nos comprometemos a crear experiencias seguras y adecuadas a la edad para los jugadores y las familias, respetando la privacidad y brindando a los jugadores y a los padres un control significativo sobre su experiencia de juego.

«Como parte de nuestro cumplimiento de las regulaciones globales, deberás verificar tu edad a finales de este año para seguir utilizando las funciones de comunicación de PlayStation, como los mensajes y el chat de voz. Si no verificas tu edad, podrás seguir accediendo a otros servicios de PlayStation, como juegos, trofeos y la Tienda».

El correo electrónico también incluye un código QR, que invita a los usuarios a escanearlo y seguir los pasos para verificar su edad.

Sony utiliza Yoti para la verificación de edad, el mismo servicio que Microsoft emplea para Xbox tras introducir esta función obligatoria el año pasado. Para verificar la edad del usuario se puede utilizar un documento de identidad oficial, un escaneo facial para estimar la edad y una verificación a través del proveedor de telefonía móvil.

Puedes verificar tu edad ahora mismo o escanear el código QR que aparece en las preguntas frecuentes para comenzar, si aún no has recibido un correo electrónico.

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