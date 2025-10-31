Una nueva leyenda comienza: Monster Hunter Stories 3 abre sus preventas con tráiler impactante

¿Eres de los que espera con emoción nuevos detalles sobre Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection? De ser así, te tenemos increíbles noticias, pues ya están disponibles las compras anticipadas, pero eso no es todo, pues también hay un nuevo tráiler.

Recordemos que Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection, la próxima aventura de la querida serie RPG por turnos de Capcom llegará a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 13 de marzo de 2026. Además, el nuevo tráiler ofrece un vistazo más profundo al conflicto creciente entre los reinos de Azuria y Vermeil, que se encuentran al borde de la destrucción. Descubre nuevos detalles sobre el viaje del protagonista y observa la amenaza inminente que se cierne sobre la tierra.

Los jugadores que reserven el juego recibirán una armadura superpuesta especial para Eleanor, la Reina Cornazul, un llamativo atuendo cosmético que podrá equiparse usando la opción Cambiar ropa de compañeros una vez desbloqueada dentro del juego.

Además de la Edición Estándar de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, quienes busquen una experiencia más completa podrán optar por la Edición Deluxe o la Edición Premium Deluxe. La Edición Deluxe incluye el juego completo y el Kit Deluxe, que contiene La historia secundaria adicional: Rudy (programada para lanzarse en otoño – norteamérica - de 2026) y el Set de atuendos especiales, que ofrece armaduras superpuestas para compañeros, atuendos adicionales para Rudy y nuevas opciones de peinado para el personaje del jugador.

Por su parte, la Edición Premium Deluxe incluye todo el contenido de la Edición Deluxe, además de un paquete cosmético especial en DLC con armaduras superpuestas adicionales para los compañeros, más opciones de peinado y nuevos atuendos para Rudy, los cuales también estarán disponibles para comprar por separado.

El nuevo tráiler de la historia sigue al protagonista del jugador en su viaje por comprender la Asolación cristalina, una amenaza que pone en peligro de extinción los hábitats de todo el mundo. El avance también ofrece un vistazo a más compañeros que acompañarán al protagonista, incluyendo a Gaul, subcapitán de los Rangers, y su compañero Felyne Murray; Ogden, la "Monsterpedia andante"; y Kora, quien fundó a los Rangers junto a Amara, la madre del protagonista. Sus viajes los llevarán a rincones remotos, como la aldea desplazada de Sheparden, cuyos protectores Canyne se están extinguiendo ante la Asolación cristalina, y a enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza, incluyendo al enorme Dragón Anciano Yama Tsukami.