Una nueva leyenda comienza: Monster Hunter Stories 3 abre sus preventas con tráiler impactante

¿Eres de los que espera con emoción nuevos detalles sobre Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection? De ser así, te tenemos increíbles noticias, pues ya están disponibles las compras anticipadas, pero eso no es todo, pues también hay un nuevo tráiler.

Recordemos que Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection, la próxima aventura de la querida serie RPG por turnos de Capcom llegará a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 13 de marzo de 2026. Además, el nuevo tráiler ofrece un vistazo más profundo al conflicto creciente entre los reinos de Azuria y Vermeil, que se encuentran al borde de la destrucción. Descubre nuevos detalles sobre el viaje del protagonista y observa la amenaza inminente que se cierne sobre la tierra.

El nuevo tráiler de la historia sigue al protagonista del jugador en su viaje por comprender la Asolación cristalina, una amenaza que pone en peligro de extinción los hábitats de todo el mundo. El avance también ofrece un vistazo a más compañeros que acompañarán al protagonista, incluyendo a Gaul, subcapitán de los Rangers, y su compañero Felyne Murray; Ogden, la "Monsterpedia andante"; y Kora, quien fundó a los Rangers junto a Amara, la madre del protagonista. Sus viajes los llevarán a rincones remotos, como la aldea desplazada de Sheparden, cuyos protectores Canyne se están extinguiendo ante la Asolación cristalina, y a enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza, incluyendo al enorme Dragón Anciano Yama Tsukami.

