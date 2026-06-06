Un año después, mi Switch 2 ha demostrado con creces su valor, pero Nintendo debe actuar con rapidez si quiere romper la maldición generacional

No diría exactamente que el primer año de la Nintendo Switch 2 fue revolucionario. Las cifras fueron impresionantes, sí; Nintendo informó de más de 3,5 millones de consolas vendidas en sus primeros cuatro días, lo que lo convirtió en el lanzamiento de hardware más rápido de su historia. Para el 31 de diciembre de 2025, la empresa reportó 17.37 millones de unidades vendidas en sus 30 semanas de vida; en comparación, la Switch de primera generación vendió alrededor de 14.86 millones de unidades para el 31 de diciembre de 2017, en sus primeras 36 semanas.

Pero la Switch 2 necesitaba algo más que ventas para romper la maldición generacional de Nintendo de un éxito de consola que sube y baja como un yoyó. Necesitaba poder de permanencia.

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I’ve had my Switch 2 since release; here’s my first year with Nintendo’s latest handheld console - YouTube Watch On

Personalmente, no he estado tan enganchado a la consola portátil de segunda generación como lo estuve a la primera, pero tampoco soy ya un estudiante universitario con más tiempo libre que sentido común. Dicho esto, cada vez que tengo una tarde para mí, la paso casi siempre jugando en mi Switch 2 en lugar de en mi PC para juegos u otras consolas de la competencia.

Si bien su primer año sin duda la puso en una trayectoria sólida a pesar de las crecientes preocupaciones sobre su precio, los problemas en la cadena de suministro de hardware, los aranceles y la ausencia de software que impulsara las ventas del sistema, ¿ganó la Switch 2 suficiente impulso para asegurar su futuro? Analicémoslo.

Un recibimiento calmado

Desde el momento en que Nintendo presentó la Switch 2 en abril de 2025, se posicionó como una actualización iterativa. Esto, como era de esperarse, reavivó los viejos debates entre quienes desde hace tiempo critican el rendimiento inferior y el hardware obsoleto de Nintendo, y quienes valoran el énfasis en la asequibilidad y la portabilidad.

Los cambios en el hardware incluyeron una pantalla más grande de 7,9 pulgadas y 1080p, compatibilidad con 120 Hz, salida 4K en pantallas compatibles cuando está acoplada, mejor rendimiento y 256 GB de almacenamiento; todo ello bienvenido, pero aún por detrás de la competencia. Pero, claro, la Switch 2 no es una PC de juegos portátil; las comparaciones entre ella y dispositivos como la Steam Deck OLED o la Asus ROG Ally siempre han sido un poco complicadas, en mi opinión.

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Aun así, estas quejas enturbiaron las aguas, y las nuevas funciones sociales GameChat y GameShare no lograron generar expectación, a pesar de marcar un paso significativo de Nintendo para mantenerse al día con sus competidores. Dicho esto, no conozco a nadie que use regularmente ninguna de estas funciones hoy en día…

Del mismo modo, los novedosos controles del modo ratón de los Joy-Con 2 no fueron recibidos con el entusiasmo rotundo que, estoy seguro, Nintendo esperaba. Para ser justos, la reacción fue mesurada; aunque la función ha resultado útil en algunos títulos de gran estrategia como Civilization VII, que adaptan interfaces de PC, aún no he encontrado un caso de uso que justifique la tensión en la muñeca que provoca el modo ratón.

El "elefante Mario" en la habitación

Sin un hardware capaz de deslumbrar a los posibles clientes, el verdadero problema al que se enfrentaba la Switch 2 en su lanzamiento era que no resultaba lo suficientemente atractiva, y sin impulso, el lanzamiento de una consola puede fracasar fácilmente. A pesar de contar con una sólida base de jugadores japoneses, a Nintendo le costó un poco ganarse el favor del público a nivel mundial, y a ello se sumó una oferta de títulos de lanzamiento preocupantemente escasa, liderada principalmente por "Mario Kart World".

Swipe to scroll horizontally Ventas de software exclusivo para Nintendo Switch 2 Nintendo Switch 2 software Unidades vendidas en todo el mundo* (a 31 de marzo de 2026) Mario Kart World 14.70 million pcs. Donkey Kong Bananza 4.52 million pcs. Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition 3.94 million pcs. Pokémon Pokopia 2.41 million pcs. Kirby Air Riders 1.87 million pcs.

*Las unidades de software incluyen la cantidad incluida con el hardware u otros productos, así como las versiones descargables.

Si a esto le sumamos el mal sabor de boca que dejó el software tutorial de pago de Nintendo, Welcome Tour, y la confusión general y el debate en torno a la naturaleza de las tarjetas de juego virtuales, para cuando llegó junio muchos observadores esperaban que la Switch 2 tuviera unas primeras semanas decepcionantes. Aun así, los fans acudieron en masa, y Nintendo incluso logró superar a Sony al eludir los problemas de oferta y demanda a los que se enfrentaba la PlayStation 5.

Las mejores bazas de Nintendo fueron la oferta de retrocompatibilidad con el software de la Switch original, las ediciones mejoradas de la Switch 2 para los títulos de primera generación más exigentes y los mandos Joy-Con mejor diseñados; es en gran parte por estas razones que la Switch 2 tuvo una cálida recepción a pesar de tantas dudas.

Soy famoso por mi debilidad por The Legend of Zelda, y las ediciones mejoradas de Switch 2 fueron suficientes para disipar mis recelos ante la biblioteca de lanzamiento, por lo demás vacía. Aun así, durante esos primeros meses me costó —al igual que a muchos otros— justificar la compra de una Switch 2. Si no hubiera recibido una a través del trabajo para hacer una reseña, probablemente yo también habría pospuesto la compra.

(Image credit: Nintendo)

¡Esto se pone serio!

Para muchos, todo cambió cuando se lanzó «Donkey Kong Bananza» un mes después; con una puntuación de 91 en Metacritic (y nuestra propia reseña de 4,5 estrellas incluida), fue el primer éxito que la consola necesitaba para garantizar un verano exitoso. Pokémon Legends: Z, lanzado más adelante en el año, no tuvo tanto éxito, pero los dos títulos, junto con una biblioteca repleta de adaptaciones como Cyberpunk 2077 y Yakuza, ayudaron a suavizar el golpe.

Para mí, sin embargo, no fue hasta finales de 2025 que la Switch 2 realmente encontró su ritmo. Más adaptaciones y lanzamientos de terceros el mismo día del estreno, como Hades 2 y Resident Evil Requiem, le han dado un nuevo aire a la consola, brindándonos a quienes valoramos una sesión rápida de 20 minutos mientras nos desplazamos y no nos molesta un rendimiento más bajo la oportunidad de mantenernos al día con el resto de la comunidad de jugadores.

Los buenos tiempos siguieron llegando para Nintendo incluso con sus lanzamientos comparativamente más modestos; en mi casa, mi uso de la Switch 2 ha aumentado significativamente gracias al lanzamiento de Pokopia y Tomodachi Life: Living the Dream este año — los jugadores caseros estamos siempre bien atendidos por Nintendo.

(Image credit: Nintendo)

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de muchos aficionados a los títulos AAA más potentes, y hay una pregunta que ha rondado a la Switch 2 desde el momento en que se anunció: una inquietud latente y sin respuesta sobre lo que vendrá después.

Esa incertidumbre tiene un costo. La noticia de que las bajas ventas durante las fiestas están provocando recortes en la producción de la Switch 2 demuestra que la consola aún tiene que demostrar su valía como lo hizo la primera generación, incluso con unas cifras de ventas tan altas en su primer año. Además, la Switch se benefició del éxito explosivo de lanzamientos a mitad de su ciclo de vida como Animal Crossing: New Horizons, en parte gracias a la pandemia. Sin una visión clara del futuro de los juegos AAA en la Switch 2, solo puedo ver que las ventas se estancarán aún más.

El gigante japonés de los videojuegos tiene las llaves de varios reinos aún sin explorar —incluidos The Legend of Zelda y Super Mario—, pero incluso las noticias sobre franquicias más recientes como Splatoon 4 podrían ayudar a acallar a los detractores. Además, probablemente tengamos que esperar al menos un año más para Pokémon: Winds and Waves, y dado el historial reciente de la franquicia en cuanto a fracasos de la línea principal, es difícil apostar por el próximo lanzamiento como un éxito de ventas.

Nintendo Switch 2 review: an evolution in almost every way - YouTube Watch On

Sí, pero no, pero sí…

Eso solo deja la pregunta más importante de todas: ¿Es la Switch 2 una secuela exitosa de la consola de primera generación? Un año después, mi respuesta es un rotundo «no, pero sí, más o menos».

Por un lado, ya he agotado el espacio de almacenamiento, aunque siempre he defendido que una tarjeta SD debería ser una compra imprescindible desde el primer día si te gusta jugar en modo portátil. Y sí, la duración de la batería es peor, pero al menos con mi estilo de vida, ahora soy mucho más propenso a jugar acoplado en 4K que en modo portátil, lo que significa que puedo disfrutar de la Nintendo Switch 2 Edition de Tears of the Kingdom en todo su esplendor —y es verdaderamente glorioso.

Menos mal que también me gusta más el modo acoplado, porque, aunque los mandos Joy-Con 2 han sido «rediseñados desde cero» según Nintendo, como se ve en el desmontaje de la Switch 2 de iFixit, no ha cambiado lo suficiente como para erradicar la deriva de los joysticks. No se acerca ni de lejos a la escala de la consola de primera generación, pero personalmente he experimentado algunos indicios tempranos de deriva y tiendo a quedarme con mi controlador Switch 2 Pro por seguridad —y para evitar que Link se lance por un precipicio sin previo aviso.

Sin embargo, aunque la mayoría de las mejoras están orientadas a facilitar el uso, realmente marcan la diferencia. Los tiempos de carga más rápidos siempre son bienvenidos (aunque aún está por verse cómo se adaptarán a medida que el software siga adelantándose a las capacidades del hardware), y las mejoras en el software del sistema, como la eShop, podrían significar que Nintendo vea un aumento en las descargas digitales, especialmente ahora que ha anunciado que los títulos digitales costarán menos que las copias físicas.

Aún queda mucho trabajo por hacer en la Switch 2, y todavía no sabemos si veremos más variantes como un modelo Lite u OLED; quién sabe, tal vez la tan rumoreada Switch Pro haga su aparición en este ciclo de segunda generación. Lo que sí sabemos es que se avecina un aumento de precios: en EE. UU. se ha confirmado que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026, cuando veremos que el precio de lista aumenta en 50 dólares. Aun así, el futuro está lejos de ser sombrío, pero solo el tiempo dirá si Nintendo puede sacar otros ocho años de su hardware más reciente antes de, si me permiten el juego de palabras, cambiar las cosas de nuevo.

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