Star Fox regresa y Nintendo Switch 2 finalmente tiene su primer gran golpe de nostalgia
El regreso de Star Fox no es solamente otro remake dentro del catálogo de Nintendo. Tampoco es un movimiento impulsado únicamente por la nostalgia. Lo que vimos durante el reciente Nintendo Direct apunta a algo mucho más importante: el regreso formal de una de las franquicias más queridas y abandonadas de la compañía japonesa, ahora convertida en una carta fuerte para demostrar el verdadero potencial de Nintendo Switch 2.
Después de años de silencio, rumores y apariciones menores, Fox McCloud vuelve al centro del escenario con una reinterpretación moderna de Star Fox 64 que no solo actualiza el apartado visual, sino que busca reconstruir por completo la experiencia para una nueva generación de jugadores. Y sí, Nintendo parece entender perfectamente el peso que tiene este lanzamiento.
Durante décadas, Star Fox fue uno de esos nombres que permanecían atrapados en conversaciones entre veteranos de Nintendo. Una franquicia que marcó a toda una generación por su velocidad, personalidad y esa sensación cinematográfica que, para su época, era prácticamente revolucionaria. Sin embargo, mientras Mario, Zelda o incluso Metroid evolucionaban constantemente, Star Fox quedó atrapado en experimentos que nunca terminaron de despegar. Ahora, Nintendo quiere cambiar eso.
La nueva entrega llegará el próximo 25 de junio exclusivamente para Nintendo Switch 2 y promete una reconstrucción visual completa del clásico de Nintendo 64. Pero más allá de los gráficos, lo realmente interesante es cómo Nintendo está utilizando este proyecto para mostrar varias de las nuevas funciones de su consola.
El juego incluirá escenarios completamente rediseñados, cinemáticas inéditas, diálogos totalmente doblados y una banda sonora orquestal que busca darle una escala mucho más épica al conflicto dentro del sistema Lylat. Desde Corneria hasta Zoness, todo fue replanteado para sentirse más vivo, más dinámico y mucho más cinematográfico.
Pero donde realmente se nota la ambición de Nintendo es en la manera en la que integraron las funciones propias de Switch 2. El nuevo sistema de controles con Joy-Con 2 utilizando funciones tipo mouse no parece un simple gimmick tecnológico. En Star Fox, la precisión importa, y Nintendo quiere que los jugadores puedan apuntar y reaccionar de manera más intuitiva durante los combates espaciales. Incluso será posible dividir responsabilidades con otro jugador, permitiendo que uno pilotee mientras el otro controla las armas.
También debutará un nuevo modo multijugador 4 vs 4 que enfrenta al equipo Star Fox contra Star Wolf en combates espaciales online y locales. Lo interesante aquí no es únicamente el multijugador, sino cómo Nintendo está intentando convertir GameChat y GameShare en elementos centrales de la experiencia social de Switch 2.
De hecho, Nintendo incluso integró avatares interactivos y filtros de realidad aumentada para las videollamadas dentro del juego. Sí, podrás aparecer como Fox McCloud o Falco mientras juegas con amigos. Puede sonar extraño sobre el papel, pero también deja claro que Nintendo sigue apostando por ese enfoque que mezcla videojuego, interacción social y experiencias absurdamente divertidas que solo ellos saben hacer funcionar.
Y hay otro detalle importante que muchos están pasando por alto: el timing de este lanzamiento no es casualidad. El reciente éxito cinematográfico de Fox McCloud dentro de “The Super Mario Galaxy Movie” ayudó a reactivar el interés por la franquicia. Nintendo sabe perfectamente que Star Fox vuelve a ser relevante culturalmente, especialmente entre jugadores que crecieron con Nintendo 64 y una nueva audiencia que apenas está descubriendo a estos personajes.
Lo que estamos viendo podría marcar el inicio de una nueva etapa para Star Fox. Una donde deje de ser ese recuerdo nostálgico guardado en la memoria de los fans y vuelva a convertirse en una franquicia importante dentro del ecosistema de Nintendo.
Porque sí, técnicamente estamos frente a una reinterpretación de Star Fox 64. Pero en realidad, esto se siente mucho más como una prueba de confianza. Nintendo no revive franquicias olvidadas de esta manera si no tiene planes importantes para ellas.
Y honestamente… ya era hora de que Fox McCloud volviera a despegar.
Director Editorial T3 Latam, geekzilla.tech y TechRadar México en Geekzmedia para México y Latam