Seguridad digital: una responsabilidad colectiva en la era del gaming

Xbox confirma una vez más su preocupación por la seguridad de los gamers, por ello, en el marco del Día del Internet seguro, Jesús Grovas, Xbox LATAM Communications Lead nos comparte la siguiente información: "Hacia un ecosistema de juego más seguro: alfabetización digital, transparencia y comunidad".

El Día del Internet Seguro nos recuerda algo fundamental: la tecnología avanza, las plataformas cambian y las maneras de conectarnos se transforman, pero la responsabilidad de crear espacios digitales seguros es un trabajo colectivo. No es un tema técnico; es un tema humano.

Según The CIU, 72.6 millones de personas juegan videojuegos en México, entre ellos, una gran parte son niñas, niños y adolescentes que pasan horas en universos como Minecraft, un espacio de creatividad, colaboración y juego social que también exige un compromiso real con su bienestar digital. Para que puedan seguir disfrutando de experiencias seguras, tenemos que entender qué estamos haciendo bien, qué se debe mejorar y cómo podemos acompañarlos mejor.

Transparencia como punto de partida

La transparencia es una forma de entender qué está pasando dentro de nuestras comunidades y cómo podemos mejorar. En ese espíritu, Xbox publicó su Informe de Transparencia, que este año incluye una lectura sobre el papel de la seguridad en la experiencia de millones de jugadores. Minecraft, por su alcance global entre jóvenes, es uno de los títulos directamente beneficiados por estos descubrimientos.

El informe destaca que la seguridad empieza por comprender cómo interactúan los jugadores entre sí y con las plataformas. Entre los avances más relevantes que refleja el documento están:

Mayores capacidades proactivas para abordar temas dañinos a través de IA diseñada para identificar comportamientos problemáticos desde el primer momento.

Un descenso notable en las quejas por mensajes no deseados , lo que significa una efectividad con los sistemas de detección temprana y las mejoras en moderación en línea.

, lo que significa una efectividad con los sistemas de detección temprana y las mejoras en moderación en línea. Actualizaciones en las herramientas de reporte, que ahora son más intuitivas, permitiendo a las personas señalar comportamientos inapropiados sin interrumpir la experiencia de juego.

El informe también profundiza en el diseño de experiencias para ser más seguras desde el inicio, la implementación de verificaciones de edad y por qué es tan importante dar más opciones y visibilidad a padres y tutores sobre cómo interactúan sus hijos en entornos digitales.

Este ejercicio es un proceso continuo que no cierra la conversación, sino que nos obliga a observar, ajustar, aprender y volver a empezar.

Minecraft: aprendiendo a estar seguros también dentro del juego

Minecraft, es uno de los espacios donde más claramente nos enfocamos para integrar medidas eficientes y que sirvan para educar de forma orgánica al jugador.

Por ejemplo, la nueva experiencia CyberSafe: Bad Connection? Que forma parte de CyberSafe, una colección educativa desarrollada por Minecraft Education para enseñar habilidades esenciales de seguridad y ciudadanía digital a niñas, niños y jóvenes. Estos 'mundos' presentan escenarios que reflejan situaciones reales en línea, ayudándoles a reconocer riesgos y tomar decisiones informadas a través del propio juego.

Por otro lado, la creación del Minecraft Safety Council marca un paso importante hacia un enfoque más amplio y colaborativo. Un consejo que reúne a especialistas con años de experiencia en distintas áreas del bienestar digital, en el que puedan aportar recomendaciones, buenas prácticas y perspectivas que anticipen riesgos y fortalezcan los sistemas de acompañamiento dentro del juego.

Protección que empieza en casa: educación y acompañamiento

Las herramientas ponen en práctica estos conocimientos con recursos claros, comprensible y útiles, permitiendo que los menores de edad puedan experimentar en entornos seguros que benefician su confianza y su seguridad.

Y aunque la tecnología puede ayudarnos a detectar un mensaje ofensivo de manera casi instantánea, solo la comunidad puede decidir el tipo de cultura que quiere fomentar. Una estrecha colaboración entre jugadoras y jugadores, desarrolladores, especialistas, familias y comunidades educativas es lo que formará el futuro de la seguridad digital.