Según su director de audio, "Battlefield 6" captura la "experiencia cruda, auténtica y moderna del soldado"

Jeff Wilson, director de audio del estudio Ripple Effect, ha hablado sobre la banda sonora "cruda" del juego

"La campaña es la que contiene más música porque es temática", afirmó

También explicó cómo el equipo incorporó un «toque musical» a la experiencia multijugador

Jeff Wilson, director de audio del estudio Ripple Effect, ha hablado sobre la creación de la banda sonora de Battlefield 6, que, según él, tenía como objetivo capturar la «experiencia cruda, auténtica y moderna del soldado».

En una nueva entrevista con TechRadar Gaming, el veterano desarrollador de juegos de disparos en primera persona (FPS) habló sobre su trabajo en las tres "grandes experiencias" que sustentan el juego: la campaña premium y la oferta multijugador, además del modo battle royale gratuito Redsec.

"La campaña es la que tiene más música porque es temática; es donde contamos las historias de nuestros personajes», dijo. «Cuando pasamos al multijugador, tenemos que reducir bastante la música para reforzar los momentos más importantes".

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Aun así, el equipo se esforzó por capturar «el escenario del mundo» y añadir un poco de «sabor musical» al inicio de cada partida. La música de la pantalla de carga ayuda a "establecer el tono del lugar, llevándote de vuelta a algunos de los arcos narrativos y al modo para un jugador", con motivos y temas sutiles que «se vinculan» con algunos de los momentos más memorables de la campaña.

La música se reduce aún más en Redsec, ya que, según Wilson, el equipo quiere "mantener el paisaje sonoro abierto para los efectos de sonido y las voces en off, que son sumamente importantes".

"Quieres poder oír al enemigo corriendo detrás de ti, ¿verdad?", añade, pero destaca la importancia de los "pequeños fragmentos musicales" en momentos clave.

Aunque cada pieza es distinta, toda la música del juego está unificada por el objetivo de transmitir la fantasía de una "experiencia militar moderna, cruda y auténtica".

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"Esa fue la dirección creativa inicial establecida por Thomas Anderson, el director creativo de Battlefield. Adoptar ese enfoque fue clave para todo".

"Es diferente para cada juego. Battlefield 1 era nostálgico, ¿verdad? Este juego no lo es. Tuvimos que encontrar cuál es nuestra versión del heroísmo; hablamos de algo realista y auténtico".

Battlefield 6 ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y PC.

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