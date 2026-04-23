Se presenta Assassin's Creed Black Flag Resynced: "Tuvimos que reconstruir y perfeccionar hasta el más mínimo detalle del juego", afirma el desarrollador

Ubisoft ha presentado oficialmente y en detalle Assassin's Creed Black Flag Resynced, una nueva versión del cuarto juego de la serie Assassin's Creed

Incluye contenido nuevo, además de gráficos y jugabilidad renovados

Su lanzamiento está previsto para el 9 de julio de 2026

Ubisoft ha presentado Assassin's Creed Black Flag Resynced, una amplia versión renovada del cuarto juego de la serie Assassin's Creed.

Desarrollado por el estudio Skull and Bones de Ubisoft Singapur, este emblemático título ha sido completamente reconstruido utilizando la última versión del motor de juego Anvil de la compañía. Cuenta con un sistema de combate totalmente renovado en el que el protagonista, Edward Kenway, empuña dos espadas, pistolas y la emblemática hoja oculta.

Se ha diseñado pensando en la velocidad y la fluidez, y parece una mezcla entre las peleas del Assassin's Creed 4: Black Flag original y las de Assassin's Creed Shadows del año pasado.

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El parkour también se ha mejorado, con movimientos más reactivos que deberían hacer que saltar por los entornos se vea y se sienta considerablemente más fluido.

El sigilo fue otra área de enfoque, y los jugadores finalmente podrán agacharse libremente para moverse sin ser detectados. Esas misiones de seguimiento y espionaje, famosas por ser frustrantes, también han sido renovadas, eliminando las pantallas de «game over» instantáneo y reemplazándolas con nuevas reacciones de los objetivos que obligan a los jugadores a adaptar su enfoque.

En el tráiler de presentación, el director del juego, Richard Knight, explicó que el objetivo es "ofrecer una experiencia fiel y enriquecida basada en lo que a los jugadores les encantó" del juego original.

"Cada pequeño momento del juego tuvo que ser reconstruido y elaborado", dijo el director creativo Paul Fu. "Requirió mucho trabajo manual, especialmente las animaciones faciales, pero eso es importante porque es el alma del juego".

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"Cada pequeño detalle del juego tuvo que ser reconstruido y elaborado a mano", afirmó el director creativo Paul Fu. "Requirió mucho trabajo manual, especialmente las animaciones faciales, pero eso es importante porque es el alma del juego".

"Ningún remake estaría completo sin contenido adicional", continuó, revelando que el remake contará con "capítulos y misiones completamente nuevos".

También explicó que el equipo "nunca ha abordado Resynced como una reinvención" y que el equipo está ansioso por mantenerlo así.

Assassin's Creed Black Flag Resynced tiene previsto su lanzamiento el 9 de julio de 2026.

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