Estoy redescubriendo Assassin's Creed Black Flag con Resynced: esto es lo que más me gusta y lo que cambiaría

Ya está aquí Assassin's Creed Black Flag Resynced, y parece que esta nueva versión ha sido un éxito rotundo. Ubisoft afirma que ya se han vendido más de dos millones de copias, y que jugadores de todo el mundo están descubriendo (o redescubriendo) su maravilloso escenario caribeño del siglo XVIII y todos los giros y sorpresas de su cautivadora historia de piratas.

En nuestra reseña de Resynced, el juego recibió cuatro estrellas de cinco posibles, elogiando sus numerosas mecánicas modernizadas y lo fielmente que adapta el original de 2013. Aunque la reseña principal estuvo a cargo de nuestro experto residente en Assassin’s Creed, el editor en jefe Rob Dwiar, yo he pasado los últimos días dedicándole muchas horas al juego y, hasta ahora, la estoy pasando de maravilla.

Ya voy casi a la mitad y hay muchas cosas que me encantan, como verán en algunos de los aspectos destacados a continuación, pero también hay un pequeño detalle que me ha estado molestando.

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Las mejoras visuales han sido un gran éxito

(Image credit: Ubisoft)

No es necesario comparar Resynced con el Assassin’s Creed 4: Black Flag original para apreciar cuánta mejora representan los nuevos gráficos. No es exagerado decir que esta es la entrega con mejor aspecto hasta la fecha, superando incluso al ya impresionante Assassin’s Creed Shadows gracias a su mundo más pequeño pero más detallado.

La secuencia inicial te lleva a recorrer mediante parkour una exuberante selva tropical, mostrando una vegetación increíblemente densa y pequeños detalles como lianas colgantes que realmente ayudan a dar vida al escenario. La magnífica iluminación con trazado de rayos baila de manera soberbia a través del dosel, con la luz dispersándose sobre los pequeños charcos de agua que salpican la selva y reflejándose en ellos de manera realista.

Si examinas los diseños con detalle, verás que ha habido muchos cambios, pero los elementos clave de los diseños originales de los niveles se han conservado de manera inteligente, como los troncos caídos sobre los que salta el protagonista, Edward Kenway, por lo que todo se siente perfecto.

(Image credit: Ubisoft)

Lo mismo ocurre cuando llegas a la ciudad de La Habana, que se siente más grande y bulliciosa que nunca. Las calles están repletas de personajes no jugables (PNJ) que deambulan, charlan entre sí, mueven cajas o se quedan parados junto a los puestos del mercado, lo que da la impresión de un mundo lleno de vida.

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En cuanto al mar abierto, no creo que otro juego haya logrado reproducir las olas tan bien como este. La física del agua es fenomenal, con innumerables olas que se extienden hasta el horizonte. El mar aquí se ve mucho más brillante que en el juego original, pero en lugar de restarle atmósfera, me encanta lo acogedor que hace que todo se vea. Este es un mundo que simplemente pide a gritos ser explorado.

La renovación visual se extiende a las escenas cinemáticas del juego. Los modelos de personajes de madera de 2013 ya no existen, y han sido reemplazados por versiones de mucha mayor fidelidad que se ven mucho más convincentes. Los rostros tampoco se ven rígidos ni extraños, gracias a la captura de movimiento mejorada, lo que hace que sea mucho más fácil sumergirse en la historia.

Gracias a un sistema de combate más refinado, la acción de espadas y sables se siente mejor que nunca

(Image credit: Ubisoft)

Al empezar a jugar Resynced, después de haber visto algunos tráilers, me preocupaba bastante que el combate se sintiera como el de Assassin's Creed Mirage: torpe, poco fluido y un retroceso a los sistemas de los juegos más antiguos en todos los sentidos posibles. Afortunadamente, cuando finalmente probé el juego, quedó claro de inmediato que mis preocupaciones eran infundadas.

El sistema de combate aquí es como si la simplicidad de la mecánica del juego original se fusionara con todo el estilo y el carisma de las peleas en Shadows. Los enemigos ahora tienen barras de salud o escudos de tamaño decente, que puedes ir reduciendo con golpes de espada antes de realizar una parada perfecta para desencadenar un remate elegante. Esta tampoco es tu única opción, ya que habilidades como el dardo de cuerda o la patada te permiten aturdir rápidamente a enemigos difíciles sin romper tu ritmo.

Todo esto tiene un ritmo fantástico, y he descubierto que lanzarme a la carga con mis espadas desenvainadas se ha convertido rápidamente en mi forma favorita de enfrentar los encuentros. Sin duda ayuda que las partes más frustrantes de las misiones, en las que se fallaba al instante, también se hayan rediseñado por completo, lo que te da más libertad que nunca para experimentar con el arsenal de Edward.

Por fin desapareció la trama del presente

(Image credit: Ubisoft)

Rob lamentó la pérdida de parte del contenido ambientado en la actualidad, pero yo estoy en el bando exactamente opuesto. Creo que eliminarlo fue la decisión correcta, ya que las digresiones al escenario moderno son algunas de las partes que menos me gustan de los juegos más antiguos de Assassin’s Creed.

Siempre me ha parecido increíblemente tediosa toda la metanarrativa de la serie: llenar lo que de otra manera serían grandes aventuras con un aluvión de conversaciones sin sentido entre personajes que estoy convencido de que a nadie le importaron jamás. ¿Alguien puede decir con sinceridad que Desmond Miles es el mejor personaje de Assassin’s Creed? No, y solo nos quita un tiempo precioso que podríamos estar pasando con alguien realmente entretenido y carismático como Ezio Auditore da Firenze.

Las partes ambientadas en la actualidad eran especialmente malas en el Assassin’s Creed 4: Black Flag original, donde te ponían en la piel de un desarrollador de videojuegos sin nombre que trabajaba para una empresa controlada por la malvada Orden de los Templarios. Deambular por un sencillo edificio de oficinas leyendo archivos y platicando con un puñado de compañeros de trabajo molestos es indescriptiblemente aburrido; me gustan los juegos que me permiten escapar de mi vida cotidiana, no recrearla.

Sí, esos segmentos introducen un poco de sátira, burlándose de algunos de los eventos más ridículos de la trama de historia alternativa, pero, por lo demás, realmente no te pierdes nada si se eliminan.

Al igual que en Shadows, aquí también hay algunos elementos de la narrativa general para quienes realmente les interese: la introducción deja claro que el juego se desarrolla en una simulación, y hay muchos documentos que hacen referencia a la lucha moderna entre los Asesinos y los Templarios (además de los nuevos desafíos de Animus Rift que exploran interesantes escenarios hipotéticos relacionados con la vida de Edward).

Afortunadamente, todo eso es opcional, así que se puede ignorar de inmediato si, como yo, prefieres enfocarte en la fantasía histórica.

Pero me gustaría que la interfaz de usuario fuera un poco más distintiva

(Image credit: Ubisoft)

Está claro que Resynced se inspira bastante en Shadows, tanto a nivel tecnológico como mecánico (además de incorporar un buen toque de Skull & Bones en las partes en las que estás en el mar). Esto, por supuesto, no es un problema en sí mismo, ya que Shadows es claramente una base excelente sobre la que construir, pero me gustaría que el diseño de los menús y la interfaz de usuario fuera más distintivo.

Sin duda, se han realizado algunos ajustes, como la posición de los distintos elementos y los íconos de los marcadores del mapa, entre otros; sin embargo, para mí, gran parte de ello sigue pareciendo demasiado similar: las pantallas de carga son la misma escala y los menús de inventario son prácticamente idénticos, por ejemplo, al igual que las notificaciones cuando te detectan mientras estás en modo sigiloso. Ambos juegos incluso utilizan las mismas fuentes en todo momento.

Definitivamente no es gran cosa, pero todo esto hace que, a primera vista, Resynced se parezca más a un DLC de Shadows que a un remake de un juego más antiguo. Una interfaz de usuario más imaginativa, que se inspirara más en el Assassin’s Creed 4 original y menos en las entregas más recientes, realmente ayudaría a darle a Resynced una identidad más distintiva.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ya está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S.

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